美軍「麥凱恩號」驅逐艦艦長被免職　因曾持槍擺拍「瞄準鏡裝反」

美國海軍日前發表聲明，免去「麥凱恩號」（USS John S. McCain）驅逐艦艦長卡梅倫·亞斯特（Cameron Yaste）中校的職務，理由是「對其指揮失去信心」。據悉，亞斯特4月曾因持槍擺拍「瞄準鏡裝反」引發爭議。
羅斯福號打擊群一員
據美國《星條旗報》報道，目前該艦正作為美軍「羅斯福號」航空母艦打擊群的一員部署在阿曼灣海域，旨在反擊伊朗支持的葉門胡塞叛亂分子對波斯灣航道的襲擊。
「羅斯福號」航空母艦打擊群指揮官、海軍少將克里斯多福·亞歷山大（Christopher Alexander）下達上述免職命令，理由是「對亞斯特繼續指揮『麥凱恩』號飛彈驅逐艦失去了信心」。亞斯特將返回華盛頓州埃弗雷特海軍基地擔任臨時行政職務。
喪失信心
報道指出，「喪失信心」是美國軍方經常採用的一個模糊說法，用來應對在未給出明確解釋的情況下撤銷指揮官職務的情況。過去，海軍指揮官因「喪失信心」而被撤職的原因包括領導不力、虐待船員，以及下班後與下屬一起喝酒或因「酒後駕車」被捕等不當行為。
亞歷山大少將表示，第21驅逐艦中隊副指揮官艾利森·克里斯蒂暫時擔任「麥凱恩號」驅逐艦的指揮官。報道引用美國海軍的一份聲明稱「人事變動並未給這艘戰艦的任務或日程造成影響」。
據悉，亞斯特於2023年10月擔任「麥凱恩號」驅逐艦艦長一職，今年4月曾因一張擺拍照引起極大爭議，當時亞斯特手持一把M-4突擊步槍進行射擊，然而專業人士表示，亞斯特持槍動作不標準，且他手中步槍光學瞄準鏡也裝反了。一些眼尖網友也發現，亞斯特甚至沒有打開瞄準鏡的防塵蓋。在引發質疑後，美國海軍迅速刪除了這張照片。
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