美軍「麥凱恩號」驅逐艦艦長被免職 因曾持槍擺拍「瞄準鏡裝反」

美國海軍日前發表聲明，免去「麥凱恩號」（USS John S. McCain）驅逐艦艦長卡梅倫·亞斯特（Cameron Yaste）中校的職務，理由是「對其指揮失去信心」。據悉，亞斯特4月曾因持槍擺拍「瞄準鏡裝反」引發爭議。

羅斯福號打擊群一員

據美國《星條旗報》報道，目前該艦正作為美軍「羅斯福號」航空母艦打擊群的一員部署在阿曼灣海域，旨在反擊伊朗支持的葉門胡塞叛亂分子對波斯灣航道的襲擊。

「羅斯福號」航空母艦打擊群指揮官、海軍少將克里斯多福·亞歷山大（Christopher Alexander）下達上述免職命令，理由是「對亞斯特繼續指揮『麥凱恩』號飛彈驅逐艦失去了信心」。亞斯特將返回華盛頓州埃弗雷特海軍基地擔任臨時行政職務。