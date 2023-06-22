美農業部首次批准實驗室細胞培植肉上市 漢堡扒雞塊較易製造

繼新加坡之後，美國亦將有在實驗室以細胞培植的肉類可供食用。農業部周三向加州兩間企業批出銷售許可，這種生產過程中無需飼養及屠宰動物的肉類，將逐步推出市面。

Upside Foods及Good Meat獲農業部批准銷售全美首批細胞培植肉(cultivated meat)，它們去年已獲食品及藥物管理局的安全認證。全球逾150間公司正研發實驗室培植的肉類，美國是繼新加坡之後，第二個批准這種「未來肉類」推出市面的國家。

料未來7至10年可在超市購買

美聯社報道，產品將率先在高級餐廳推出，再逐步擴大生產規模並降低成本，生物科技業界預料，消費者未來2至5年將可在一般餐廳及小型零售商購買或享用到，而未來7至10年便可在超市輕易選購。