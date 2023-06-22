美農業部首次批准實驗室細胞培植肉上市 漢堡扒雞塊較易製造

繼新加坡之後，美國亦將有在實驗室以細胞培植的肉類可供食用。農業部周三向加州兩間企業批出銷售許可，這種生產過程中無需飼養及屠宰動物的肉類，將逐步推出市面。
Upside Foods及Good Meat獲農業部批准銷售全美首批細胞培植肉(cultivated meat)，它們去年已獲食品及藥物管理局的安全認證。全球逾150間公司正研發實驗室培植的肉類，美國是繼新加坡之後，第二個批准這種「未來肉類」推出市面的國家。
料未來7至10年可在超市購買
美聯社報道，產品將率先在高級餐廳推出，再逐步擴大生產規模並降低成本，生物科技業界預料，消費者未來2至5年將可在一般餐廳及小型零售商購買或享用到，而未來7至10年便可在超市輕易選購。
用支架培植牛扒
培植肉的生產過程不涉及屠宰，被視為較人道的肉類替代品。技術員先從動物身上或從受精卵子抽取細胞，再在鋼鐵器皿內培育。期間會「餵飼」多種營養物質，協助細胞生長以及分裂，經過數日或數星期，慢慢便會變成肌肉、脂肪和組織。最容易製成的是漢堡扒和雞塊等碎肉，有公司正研究以細胞附在支架上培植的方式，製造牛扒和雞胸等具結構的產品。
根據聯合國統計，全球畜牧業的排放量佔人為溫室氣體排放量的14.5%，外界期望培植肉可減緩傳統肉類造成的環境破壞。
生產或存在風險
但有研究指出，實驗室培植肉所需的能源和排放量實際上比傳統肉類高，世界衛生組織有報告提出培植肉的潛在風險，包括生產過程中可能受微生物污染，過程中使用的生物物料或支架可能導致部份人產生過敏等。