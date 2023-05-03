美近半成年人患「孤獨病」如日食15支煙 增早死風險

孤獨病｜年輕美國人社交量 較20年前減70%

研究顯示，與數十年前相比，美國人愈來愈少參與教會、社區活動和與親戚相聚，愈來愈多人感到孤獨，獨居人口更是60年前的兩倍；而15至24歲美國年輕人與的朋友社交互動量，較20年前大減70%。新冠疫情爆發，令人們與朋友相聚的時間更少，加劇了不少人的孤獨感。

默西指，社交媒體的普及也對人們的社交關係產生影響，強調面對面的交流是無可取代的。他稱「(它)就像肚餓、口渴一樣，是身體缺乏賴以為生的元素時所發出的一種感覺」，「就算有很多人圍著你，你也可以感到孤獨，因為孤獨感關乎與其他人連結的質素。」他建議家長、學校、企業及社區團體多增進人際互動，並鼓勵民眾參與義工等社區活動、減少在親友聚會上使用手機等。