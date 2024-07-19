美退伍女軍人泳池遇溺無人知　浮屍10分鐘無人理(有片)

美國拉斯維加斯一間健身室的泳池，在今年2月時發生一宗命案，一名58歲退伍女軍人落水不久便遇溺，開始掙扎，期間不少泳客從她身旁經過，卻無人伸出援手。最終婦人昏迷，屍體在泳池中漂浮一直，也沒人發現。直到約10分鐘後，才有人察覺有異，將她從水中救起。
綜合報道， 58歲退伍女軍人Leticia Gonzales Triplett，2月4日上午在拉斯維加斯運動俱樂部(LVAC)的泳池身亡。從CCTV畫面中顯示，Leticia起初是抓著泳池邊緣踢腿游泳，但沒過多久就出現異狀，Leticia開始在泳池中掙扎，有其他泳客路過，卻沒有發現她在求救。
俱樂部：死者不是直接溺水死亡
在Leticia已失去知覺後，即使有泳客在池邊經過也沒有發現，她的屍體在水面漂浮了約10分鐘，直至旁邊泳池一名泳客留意到Leticia有異，才將她拉到池邊，俱樂部員工隨即為她進行心肺復甦術，5分鐘後救護人員趕到，惟即場宣告她死亡，經檢查後死因是心臟驟停。
事發俱樂部表示，他們開設至今已46年，從來沒有發生過溺水事件，認為Leticia事件是特例，她不是直接溺水死亡。但據《8NewNow》報道，俱樂部在Leticia死後又發生一宗溺水的事件。