美退伍女軍人泳池遇溺無人知　浮屍10分鐘無人理(有片)

美國拉斯維加斯一間健身室的泳池，在今年2月時發生一宗命案，一名58歲退伍女軍人落水不久便遇溺，開始掙扎，期間不少泳客從她身旁經過，卻無人伸出援手。最終婦人昏迷，屍體在泳池中漂浮一直，也沒人發現。直到約10分鐘後，才有人察覺有異，將她從水中救起。

綜合報道， 58歲退伍女軍人Leticia Gonzales Triplett，2月4日上午在拉斯維加斯運動俱樂部(LVAC)的泳池身亡。從CCTV畫面中顯示，Leticia起初是抓著泳池邊緣踢腿游泳，但沒過多久就出現異狀，Leticia開始在泳池中掙扎，有其他泳客路過，卻沒有發現她在求救。