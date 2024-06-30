美醉駕司機狂撞美甲店4死9傷 華人3死1傷 休班女警為婚禮扮靚慘死

酒駕害人不淺！美國紐約州長島一間美甲店外日前被一輛SUV撞入，造成4死9傷，64歲司機涉酒後駕駛被捕。慘劇發生後，死者身份陸續曝光，當中包括一名30歲休班紐約女警，她為了婚禮而去美甲店扮靚；其餘3名死者則為華人，另有一名華人受傷。
事故發生於當地時間上周五下午4時30分，涉事的SUV高速撞入該間位於Deer Park的美甲店Hawaii Nail & Spa。警方指涉事64歲司機施瓦利(Steven Schwally)先在停車場高速行駛，之後穿越大馬路然後猛撞進美甲店前門，衝進舖內。
醉駕客人｜店內3女1男死亡 店主華人妻子受傷
慘劇中3女1男死者均為在店內的人，當中的華人死者包括37歲陳姓(均為音譯)男子Jiancai 'Kenny' Chen、41歲許姓女子Yan Xu以及50歲張紅女子MeiZi Zhang，分別來自灣區及皇后區。9名傷者中亦有一名姓程華人女子Wen Jun Cheng，據報是男店主的妻子。
至於另一名死者則為休班紐約30歲女警Emilia Rennhack，她當時正為即將舉辦的婚禮做美甲，未料紅事變白事。
事發後約150名消防員及17輛消防及救護車到場救人。涉事司機施瓦利已被控酒後駕駛，事發時其意外模糊，他只受輕傷。據報他早於2014年已有醉駕前科，當時判緩刑、罰款及停牌。