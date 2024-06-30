美醉駕司機狂撞美甲店4死9傷 華人3死1傷 休班女警為婚禮扮靚慘死

酒駕害人不淺！美國紐約州長島一間美甲店外日前被一輛SUV撞入，造成4死9傷，64歲司機涉酒後駕駛被捕。慘劇發生後，死者身份陸續曝光，當中包括一名30歲休班紐約女警，她為了婚禮而去美甲店扮靚；其餘3名死者則為華人，另有一名華人受傷。

事故發生於當地時間上周五下午4時30分，涉事的SUV高速撞入該間位於Deer Park的美甲店Hawaii Nail & Spa。警方指涉事64歲司機施瓦利(Steven Schwally)先在停車場高速行駛，之後穿越大馬路然後猛撞進美甲店前門，衝進舖內。