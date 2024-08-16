美醫生驚見患癌新症均45歲以下 超加工食品或是元兇

近年在英美等西方國家，癌症年輕化是廣受注意的問題。美國有腫瘤科醫生近日撰文指，他發現近期診治的患癌新症，均為45歲或以下人士，情況令人關注。他點出年輕癌患者的生活習慣有一大共通點，就是常吃「超加工食品」(ultra-processed food)，呼籲政府及食品業界作出改變。 北卡羅來納州腫瘤科醫生狄維托(Nicholas DeVito)在醫療新聞網站STAT News撰文，指他留意到近期診治的大腸癌、胃癌、胰臟癌和其他胃腸道癌新症均甚年輕，他向同事說「我跟進的每個新病人(every new patient)都是45歲以下」，同事表示「我也有3個……太多年輕癌患者了」。狄維托根據每日所見所聞、跟病人傾談以及分析數據後，認為癌症年輕化的一個重大元兇，可能是超加工食品。

超加工食品一詞最早來自巴西聖保羅大學研究人員在09年撰寫的一份學術研究報告，當中根據食品加工程度把其分類，以提升人們對食品加工及對健康影響的認識。 工業程序生產 含正常烹調不用成分 目前聯合國糧農組織的刊物，把食品分為四類，分別是「未加工或最低加工食品」、「烹飪成分加工食品」、「加工食品」以及「超加工食品」。當中以超加工食品的加工程度最高，通常透過工業生產程序製造，常把糖、油及脂肪和鹽混合在一起作為配料，並加入正常烹調時不常用的成分或各種添加劑，如增味劑、色素、乳化劑、人造甜味劑、香料及防腐劑等。超加工食品例子包括汽水、薯片、曲奇、即食麵、急凍薄餅、部分即食餐(ready meal)、穀物早餐、粉狀的即沖湯，以及大量生產的麵包等。

跟逾30種健康狀況有關 目前美國人日常進食的食物，據報近75%都是超加工食品。狄維托指，有研究發現超加工食品跟超過30種健康狀況有關，包括結腸癌、直腸癌和胰臟癌；也會導致癡肥，會大大增加患癌風險；此外亦可致心臟病、糖尿病和其他代謝疾病。 他表示，煙草曾導致上世紀二十年代肺癌個案開始增加，並一直持續至九十年代，而美國食品及藥物管理局及至09年終作規管，令美國吸煙率由五十年代的45%，減至目前的12%。借古鑑今，他認為目前超加工食品跟當年的煙草類似，其自2000年的食用量開始增加，而目前美國缺乏監管，導致不少「普遍被視為安全」(generally recognized as safe)的添加劑，大量流入食物系統內，認為政府及業界應採取行動。

全球年輕癌患者病例增加79% 癌症年輕化並不局限於歐美，根據統計，自1990年至2019年間，全球年輕癌患者病例增加了79%，死亡人數上升了28%；美國的早發癌症(50歲以下患者)發病率排全球第6，每10萬名50歲以下人士中有87例。