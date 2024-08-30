美銀行女職員辦公室猝死冇人知 4天後才發現 同事曾稱有臭味

亞利桑那州一間富國銀行（Wells Fargo）的女員工，於本月16日早上「打卡」上班後，就未再有上下班出勤紀錄，直到本月20日才被發現死在個人的辦公桌前。(影片截圖)

美國亞利桑那州一間富國銀行（Wells Fargo）的女員工，於本月16日早上「打卡」上班後，就未再有上下班出勤紀錄，直到本月20日才被發現死在個人的辦公桌前。許多同事透露有聞到異味，但以為味道來自大樓水管，沒想到竟然是有同事死在公司。警方展開調查，初步排除女員工之死與謀殺有關。

以為味道來自大樓水管

過世的女員工名為Denise Prudhomme，今年60歲，於坦佩市富國銀行一分行工作，她在本月16日上午7時打卡上班，而直到本月20日，公司大樓保安才通知警方，她被發現陳屍在辦公桌前。