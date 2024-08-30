美銀行女職員辦公室猝死冇人知 4天後才發現 同事曾稱有臭味

美國亞利桑那州一間富國銀行（Wells Fargo）的女員工，於本月16日早上「打卡」上班後，就未再有上下班出勤紀錄，直到本月20日才被發現死在個人的辦公桌前。許多同事透露有聞到異味，但以為味道來自大樓水管，沒想到竟然是有同事死在公司。警方展開調查，初步排除女員工之死與謀殺有關。
以為味道來自大樓水管
過世的女員工名為Denise Prudhomme，今年60歲，於坦佩市富國銀行一分行工作，她在本月16日上午7時打卡上班，而直到本月20日，公司大樓保安才通知警方，她被發現陳屍在辦公桌前。
位於3樓小間隔 附近區域少人辦公
據報Denise的辦公桌位於3樓的小間隔，遠離辦公室內主要通道，附近區域較少人辦公，因此拖了多天才被發現。有員工透露，許多人這幾天都指聞到異味，但大家還以為是大樓排水管線出問題導致。有員工直言發現同事猝死讓人心碎，周邊卻完全沒人意識到，對此感到噁心，「如果是我遇到這樣的事會怎樣，一樣沒人會注意到嗎？」。據指雖然辦公室大多數員工正遠距工作，但大樓有保安24小時當值。
富國銀行則發聲明表示，對員工離世深感悲痛，會對其他員工提供心理諮詢與相關支援，並全力配合警方進行調查。當地警方說明，初步調查並未發現任何與謀殺行為有關的跡象，但死因還要等待法醫確認後才能釐清。