美銀行爆分行關閉潮！大通 美銀 富國等 5周關145間分行

報道指，根據美國貨幣監理署(OCC)的資料，旗星銀行(Flagstar Bank)向署方提交了在2月7日至3月14日期間計劃關閉44間分行的逍知，位居首位；道明銀行(TD Bank)緊隨其後，通報會關閉38間分行。至於美國銀行，去年已關閉168間分行，成為去年關閉分行最多的銀行，並通報於上述日期再關閉9間分行。大通也提交了9間分行的關閉通知。

美媒報道，美國大型銀行正加速關閉實體分行，大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)及富國銀行(Wells Fargo)等金融巨頭，在短短5星期內關閉了約145間分行，且未來可能還有更多關閉計劃，顯示出銀業正經歷轉型。

實體銀行｜疫情加速轉型 實體分行面臨淘汰

專家預測，美國的「銀行分行關閉潮」將今年會繼續加劇，料年底前將各間銀行合共會再減少4.11%的分行數量。數碼行銷專家金曼(Darren Kingman)揚言「美國零售銀行的關閉趨勢並未減緩」。報道指，新冠疫情進一步加速了有關趨勢，有數據顯示，2023年美國的銀行分行關閉的數目，是自2008年經濟衰退以來最多。

實體銀行｜美實體銀行分行 或最快2041年全部消失

專家警告，銀行分行數目大減，最受影響的是長者、低收入群體、殘障人士等依賴實體分行的客戶，因他們可能在使用網上銀行上有困難。另有分析預計，美國最後一間實體銀行分行，最早可能在2041年關閉。