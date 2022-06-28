美鐵列車撞垃圾車出軌翻側　至少3死數十傷(有片)

美國中部密蘇里州有客運列車與垃圾車相撞，導致列車嚴重出軌翻覆，造成至少3人死亡，其中1人為垃圾車司機，另外有數十人受傷。美國運輸部表示，暫時未知鐵路何時恢復通車。今次是客運公司兩日內發生第二宗列車出軌事故。

美國全國鐵路客運公司(Amtrak)表示，事故發生於當地周一(27日)中午過後，一列由洛杉磯開往芝加哥的客運列車，在密蘇里州門登市附近撞上一輛停在交叉道口的卡車，造成8節車廂出軌，據了解，已知死亡的3人當中1人為垃圾車司機。列車上當時載有243名乘客和12名車務人員，事故後，很多乘客在側翻的車廂上或道軌旁等待援助。

客運公司兩日內第二宗列出軌事故

當地警方表示，該列車座位全賣光，代表火車是坐滿乘客的，救援團隊安排巴士將生還者載往附近學校，傷者則被送往醫院。警方指有乘客被卡在翻覆的車廂裡，救援團隊需要以電鋸等器具切開車廂救出乘客。

網上片段所見，事故後，有乘客在已翻側車廂內等待救援，部分人正收拾物品或尋找逃生出口。另外亦有片段顯示有乘客自行爬出車廂，在戶外等待救援。

今次是全國鐵路客運公司兩日內發生第二宗列車出軌事故。在星期日(26日)，一輛列車在加州北部行駛時在Brentwood與一輛汽車相撞，造成3人死亡，2人重傷。