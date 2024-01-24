美防長奧斯汀出院後首露面 視像參與會議明顯消瘦(有片)

美國防長奧斯汀早前秘密入院接受癌症治療，他周二（23日）首次在出院後公開露面，以視像方式參與向烏克蘭提供軍援的國防聯絡組會議。影片可見，原本身型渾圓的奧斯汀消瘦不少，他並未提及病情，僅說：「我感覺很好並期待很快就能返回五角大樓上班。我也對你們的慰問表達感激。」
未提及健康問題
奧斯汀於住所以視像方式參與烏克蘭國防聯絡組會議，透過鏡頭露面數分鐘，呼籲與會國家向烏克蘭提供軍事支援，強調捍衛烏克蘭的主權和安全對全球都至關重要，如果不能阻止侵略者，只會招致更多流血和更多混亂。
出院後回家休養並履行職責
70歲的奧斯汀，上月體檢時發現患上前列腺癌接受手術，之後因尿道感染在元旦日再入院，一度入住深切治療部，出院後回家休養並履行職責，至今仍未返回五角大樓。總統拜登及高層官員在奧斯汀元旦入院後3日才獲通報，國防部到上周一（15日）才公布他確診患癌，引來共和黨批評。拜登曾指奧斯汀判斷出現失誤，但對他仍然有信心。
🇺🇸US Defence Secretary Lloyd Austin, in his first public appearance since being hospitalised, opened a meeting of the Ramstein Group of Kiev's supporters via video conference.— dana (@dana916) January 23, 2024
He called on allies to provide Ukraine with "more life-saving ground-based air defence systems and… pic.twitter.com/mICfFv6hUt