美防長稱會奪回巴拿馬運河 外交部：堅決反對抹黑

美國總統特朗普上台後誓言要「奪回」由美國出資興建的巴拿馬運河，並將矛頭指向中國。美國國防部長赫格塞思周二到訪巴拿馬，成為數十年來首位美國防長訪問當地，並聲稱巴拿馬持續受到中國威脅，美國將與巴拿馬合作確保運河安全，並以巴方為主，從中國影響下奪回運河，並開放給所有國家。外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，美國高級官員惡意攻擊中國，抹黑破壞中巴合作，再次揭露美國霸道霸凌面目，中方對此表示堅決反對。 林劍表示，誰想要控制巴拿馬運河，世人皆知。美方應該自己照鏡子，看看究竟是誰在威脅他國的主權、安全與發展。中方敦促美方停止造謠生事，停止在運河問題上惡意關聯中國，為自己控制運河找藉口。同時，我想強調，妥協退讓換不來主權和尊重，只會讓霸凌氣焰更加囂張。

赫格塞思為巴拿馬一個海軍基地、由美國出資的新碼頭剪彩時稱，美國不容許中國或其他國家威脅巴拿馬運河的運作，為此美國和巴拿馬在最近數周做了較過往數十年更多的工作，以加強雙方防衛和安全合作。他又聲稱，中國公司持續控制運河範圍的重要基建設施，以便中方展間諜活動，危及巴、美兩國安全、繁榮和主權。

遭質疑經營違規

巴拿馬港口列10點回應 巴拿馬審計長Anel Flores日前向傳媒指，長江和記實業(001)旗下巴拿馬港口的特許經營合約涉及違規行為，包括長和於2021年續期港口經營權時，未有遵守合約續約程序，意味經營權的合法性成疑。巴拿馬港口昨日發公告作出10點回應，以下為節錄：

1. 於2005年，巴拿馬港口公司跟巴拿馬共和國自願簽訂了特許經營合約的附加協議，該協議符合所有適用法律的要求，並經2005年第55號法律批准。根據這份附加協議，巴拿馬港口公司承諾投資超過10億巴波亞幣(10億美元)，並且為其在1997年接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之特許經營權時繼承的基礎設施，支付額外1.02億巴波亞幣。此附加協議展示了巴拿馬港口公司的重大承諾，也確保巴拿馬的所有港口營運商如現時般能夠在公平的環境中競爭。 已作超過16.95億巴波亞幣巨額投資 2. 巴拿馬港口公司至今已作出超過16.95億巴波亞幣(16.95億美元)的巨額投資，遠超原本特許經營合約要求之5,000萬巴波亞幣投資金額，以及附加協議中的10億巴波亞幣投資金額，並已於2020年獲巴拿馬總審計長審計後確認。

3. 因此，任何聲稱指巴拿馬港口公司未有向巴拿馬共和國支付約12億巴波亞幣，絕對是違反事實之謬論。 4. 巴拿馬港口公司是巴拿馬共和國唯一一家當地政府持有股份的港口公司——10%的股權。在過往28年，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國支付了合共1.26億巴波亞幣的股息。巴拿馬共和國亦只有從巴拿馬港口公司而沒有從其他港口營運商取得股息。 5. 根據1997年1月16日第5號法律及其相應的附加條款批准的特許經營合約，巴拿馬港口公司所獲的相關稅務豁免，與巴拿馬所有其他港口營運商所獲之稅務豁免完全相同。

6. 根據巴拿馬共和國審計署在其2020年的審計報告的結論，巴拿馬港口公司有實質遵從其特許經營合約之條款。此外，巴拿馬海事管理局於2021年確證巴拿馬港口公司已完全履行特許經營合約的責任。再者，巴拿馬港口公司獲得的續約特許經營權正在有效執行中，且完全符合所有法定要求。 累計向巴國繳納6.68億巴波亞幣 7. 在特許經營期間，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國繳納了6.68億巴波亞幣，金額遠超當地其他港口營運商的貢獻。 8. 根據巴拿馬共和國總審計長，巴拿馬港口公司透過各項附加價值、間接效應、向巴拿馬共和國繳款，以及各項投資，為當地經濟貢獻逾59億巴波亞幣。