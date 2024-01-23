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國際
2024-01-23 14:20:00

美陸軍上士兼網紅輕生亡遺12歲女　友人：她是一個了不起朋友

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Michelle18歲時就入伍，在美軍軍隊服役了16年，曾兩度被派至阿富汗執行任務，除了軍人身分外，米歇爾還替一家專門經營女性退伍軍人的運動服裝公司擔任模特兒，在個人IG上擁有10萬粉絲，時常分享四處遊玩的照片。

美國一名34歲陸軍上士、同時也是名模特兒的米歇爾（Michelle Young），在20日傳出輕生身亡消息，留下12歲的女兒，讓許多喜愛她的紛絲親友感到不捨。米歇爾18歲時就入伍，在美軍軍隊服役了16年，曾兩度被派至阿富汗執行任務，除了軍人身分外，米歇爾還替一家專門經營女性退伍軍人的運動服裝公司擔任模特兒，在個人IG上擁有10萬粉絲，時常分享四處遊玩的照片。

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友人：Michelle是個美麗的靈魂

因為自己也是軍人的關係，米歇爾常常公開主張，為退伍軍人提供更好的心理健康治療，同時解決在外征戰多年的士兵，退役後無家可歸的問題，除此之外，她還會在避難所擔任危機創傷應變義工。回想起米歇爾，她的友人們皆表示「米歇爾是個美麗的靈魂，一個了不起的朋友，一個單親母親，一個士兵，她的過世證明了，我們永無法知道某人正在經歷什麼，或者他們可能正在與痛苦鬥爭。」米歇爾過世後，獨留下她12歲的女兒，就在4天前，她還曾發文慶祝女兒的生日並寫下「我永遠愛你，孩子。 我生命中最美好的部分就是成為妳的媽媽。」有關米歇爾輕生原因尚不清楚，其友人在募款網站上為她設立了頁面，希望可以將這些捐款，用來幫助12歲的女兒。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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