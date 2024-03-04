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國際
2024-03-04 13:53:00

美高中學生籌款活動幫人舔腳趾　議員狠批：虐待兒童(有片)

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美高中學生籌款活動舔腳趾，議員狠批：虐待兒童。(X)

美高中學生籌款活動舔腳趾，議員狠批：虐待兒童。(X)

美國奧克拉荷馬州一間高中近日舉辦籌款活動，本應是正面、具意義及值得鼓勵的事情，詎料活動上驚見有學生趴在地上比賽舔腳趾，令事件軒然大波。影片在網路上瘋傳，短短1天就累積近5,000萬次瀏覽，該州教育部已展開調查。

綜合報道，奧克拉荷馬州鹿溪高中(Deer Creek High School)上月29日舉辦籌款活動，9年級到12年級學生可捐款參加一系列班級競賽，包括「吸腳趾錦標賽」(toe-sucking tournament)，為當地一間僱用弱勢人士的咖啡室募款。網上影片顯示，運動場館的座位上，幾名成年人坐著，腳掌外露，腳趾則塗上花生醬，幾名學生趴在地上去舔他們的腳趾。

學生：好彩自己不在場

影片公開後立刻在網上瘋傳，並軒然大波，俄克拉荷馬州警長Ryan WaltersX上發文表示：「這太噁心了，我們正在清理奧克拉荷馬州學校的污穢物。」德州參議員克魯(Ted Cruz)亦批評這是「虐待兒童。」學生家長則形容這種競爭「過分」，有人指責學校考慮不周全。有無參與活動的學生說：「太令人驚訝，我有點厭惡，好彩自己不在場。」奧克拉荷馬州教育部已展開調查。

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