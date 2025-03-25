美高官Signal群組誤邀記者加入 討論空襲也門計劃全外洩

美媒《大西洋》周一（24日）揭發，該雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）被白宮團隊錯誤加入通訊軟件Signal通話群組，群組成員包括美國副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長海格塞思、白宮國家安全顧問沃爾茨等高官，他們曾在群組討論空襲也門胡塞武裝的細節。

美媒《大西洋》周一（24日）揭發，該雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）被白宮團隊錯誤加入通訊軟件Signal通話群組，群組成員包括美國副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長海格塞思、白宮國家安全顧問沃爾茨等高官，他們曾在群組討論空襲也門胡塞武裝的細節，戈德堡直至空襲發生後才確定真的被加入群組。白宮國家安全委員會承認不慎加入群組成員，表示正調查事件。總統特朗普表示對事件一無所知，強調襲擊非常有效，及後白宮指特朗普已聽取匯報事件。有民主黨國會議員對報道感震驚，認為涉及國家安全漏洞。

戈德堡星期一表示，他在特朗普本月15日宣布打擊胡塞武裝行動的前兩日，即13日被一名與白宮國家安全顧問沃爾茲同名的用戶邀請加入通訊軟件Signal內，一個名為「胡塞PC小組」的群組，他起初不以為然，亦坦言不知道邀請他進入群組的「沃爾茲」是否真人，接受邀請只因希望獲知關於烏克蘭、伊朗等議題的情報。他亦與《大西洋》同事商量，認為可能屬於外國假資訊活動，甚至有意陷害傳媒，「我不相信美國的國家安全領導層會以Signal討論即將到來的戰鬥計劃」，但他沒有退出群組。

「沃爾茲」表示將於72小時內，對也門胡塞武裝分子採取行動，並稱副國家安全顧問黃之瀚正為此組建專責隊伍。「萬斯」、「魯比奧」等為名的用戶相繼留言，「萬斯」曾表示對空襲有保留，憂慮會推高油價，質疑更受紅海航行安全影響的歐洲盟友是否值得美國協助，表明厭惡需要再次拯救歐洲。「赫格塞斯」認同相關觀點，並坦言對歐洲「白吃」深惡痛絕。戈德堡細看各人留言後認為這些留言極似真人，但仍然半信半疑，直至3月15日「海格塞思」發言，交代美軍即將對胡塞進行空襲，包括使用的武器、打擊目標、時間等，約2小時後美軍便真的按照對話內容空襲也門首都薩那。

白宮認不慎加入成員

戈德堡表明不能披露涉及該次行動細節的短訊內容，否則可能危害美軍及情報人員安全，但觀察空襲前後各人在Signal群組的反應，相信該群組內的官員是真人，但各名群組成員在他加入以至離開群組後，都沒有追問其身份，戈德堡表示已刪除敏感資料，事後去信海格塞思等官員詢問「胡塞PC小組」一事，獲證實該群組屬真確，白宮國家安全委員會亦承認「不慎」加入成員。

戈德堡稱今次情報洩漏屬前所未見，指出美國官員甚少透過Signal討論軍事行動等高度機密的資訊，邀請記者加入討論群組更屬聞所未聞，質疑各官員以Signal交流機密資訊，或已違反保密守則。海格塞思否認外洩打擊胡塞武裝計劃，強調無人在群組分享過相關計劃。白宮國家安全委員會發言人指，文章提及的通訊群組對話似乎真實，正調查為何無意中將涉事電話號碼加入群組，但同時稱事件顯示高級官員之間深思熟慮的政策協調，強調打擊行動成功，美軍部隊與美國國家安全未受威脅。參議院民主黨領袖舒默批評事件是嚴重的軍事情報外洩，華府官員做法違反法律，要求國會全面調查。