美鬧蛋荒掀養雞潮　農場推一條龍租雞服務還有專家支援(有片)

綜合報道，美國寵物產品協會(American Pet Products Association，APPA)的最新數據顯示，美國約有1,100萬戶家庭飼養雞隻，較2018年的580萬戶，大增近一倍。賓夕凡尼亞州就有雞農推出「租雞計畫」(Rent The Chicken)，該計劃由美國和加拿大合作農場合作，將母雞送到顧客家中飼養。基本方案6個月租期約500美元(約3,900港元)，包括2隻母雞，通常在抵達2天內開始產蛋，每週可生約12隻雞蛋；如果需要更多雞蛋，可以選擇租4隻母雞，每週可生約24隻雞蛋。標準套餐包含可移動雞舍、雞飼料、食物與水盆，以及專家諮詢服務。租期結束後，顧客可以買下母雞，若發現不適合自己，亦下退租，提早歸還母雞，十分有彈性。

男顧客 2023 年先租後買雞 至今已有 10 隻母雞

報道提到男顧客Tyler Kochirka於2023年開始透過「租雞計畫」租了2隻母雞，隔年又預約了兩隻，並在租期結束後用每隻40美元(約310港元)的價格買下了母雞。現在，他家已經有10隻母雞了。不過，聯合創辦人Jenn Tompkins坦言，這不是一個能立即解決問題的方法。雖然這股趨勢正在興起，但他們其實已經運營了好一陣子，近來收到逾來逾多人希望能租用母雞的查詢，但他們的目標不是對抗高昂的雞蛋價格，而是解決食安問題，希望透過飼養母雞來確保長期的食物供應。