美黑人司機舉雙手半跪投降 仍遭警員放咬狗 引發爭議(有片)

美國俄亥俄州發生一宗警察涉嫌濫權事件，一名非裔貨車司機在被警方截停後，舉起雙手半跪投降，但警員仍放出警犬攻擊。事件引起社會關注，當局已展開調查。

事發在本月4日，23歲非裔司機羅斯(Jadarrius Rose)，因其駕駛的貨車未安裝擋泥板，而被警方截查。他一度拒絕停車，跟警員展開追逐，最終被警方截停。在警方隨身攝錄機片段，聽到有警員多次叫同僚別放出警犬，「別放出警犬，他已舉起雙手，不要！」但涉事警員並未理會，仍鬆手放出警犬，羅斯被警犬咬住後痛極慘叫。羅斯其後被送院治理，被控拒絕聽從警員指示。