美黑人司機舉雙手半跪投降 仍遭警員放咬狗 引發爭議(有片)

美國俄亥俄州發生一宗警察涉嫌濫權事件，一名非裔貨車司機在被警方截停後，舉起雙手半跪投降，但警員仍放出警犬攻擊。事件引起社會關注，當局已展開調查。
事發在本月4日，23歲非裔司機羅斯(Jadarrius Rose)，因其駕駛的貨車未安裝擋泥板，而被警方截查。他一度拒絕停車，跟警員展開追逐，最終被警方截停。在警方隨身攝錄機片段，聽到有警員多次叫同僚別放出警犬，「別放出警犬，他已舉起雙手，不要！」但涉事警員並未理會，仍鬆手放出警犬，羅斯被警犬咬住後痛極慘叫。羅斯其後被送院治理，被控拒絕聽從警員指示。
美國警員｜黑人司機報警求救︰他們全都舉槍指向我
警方公開的錄音顯示，羅斯在事發時曾報警，說「我被差不多20名警員追著，他們全郣舉槍指著我的貨車」，「我想知道發生甚麼事，為何他們全都用槍指住我，他們全都是白人」，「 我覺得停車會不安全」，報案中心人員著羅斯聽在場警員的話，但羅斯說︰「他們甚麼也沒說，甚麼也沒說」。報案中心人員叫他先打開車窗，羅斯稱︰「我打開過，但他們全都拿槍指向我，你覺得我安全嗎？」最終報案中心人員叫羅斯打開車窗，把雙手伸出車窗外，再用左手打開車門下車，對話便中斷。
之後便發生羅斯舉起雙手半跪投降，卻被警員放狗咬一事。據報涉事警員斯皮克曼（R. Speakman）過去曾遭紀律處分，目前接受行政休假。