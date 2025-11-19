美11歲童被黑熊狂追入商店 驚險求救：以為會被吃掉(有片)

美國賓夕法尼亞州一名11歲男童在街上突然遭一隻巨大黑熊狂追，他驚慌逃命，衝進附近一間商店內躲避，未料黑熊竟跟著衝進店內，他以為就這樣被熊吃掉……
11歲男童弗雷齊(Cole Frazee)對CBS講述這次驚險遭遇，表示在過去的周末，他與父親一起去馬克利斯堡區(Markleysburg)購物，他在車上等了很久，便下車到街上找父親，沒想到竟見到一隻巨大黑熊正在盯著他。
男童嚇到尖叫
弗雷齊表示，當下他以為黑熊一陣子便會走開，但黑熊突然朝他的方向衝過來，嚇得他跑進附近的Family Dollar商店避難。他回憶，「當黑熊追著我跑時，我拼命尖叫，牠距離我可能只有1英呎多，當時以為自己要被吃掉」。
店員機警救人
弗雷齊嚇個半死，在店內尋找藏匿處時，發現店內沒有顧客，再走到收銀櫃枱才找到店員幫助。店員即帶著他一起跑到街上，最後開車逃走。
事發時，店內閉路電視拍到，弗雷齊與店員一起躲進收銀櫃枱後方，幾分鐘後，黑熊便跑進店內，徘徊約10分鐘才離開，期間牠一度爬上收銀櫃枱。
男童：一輩子都不會忘記這次經歷
賓夕法尼亞州野生動物管理部門表示，野生熊隻在每年這個時候都會積極尋找食物準備冬眠，才會導致類似事件。弗雷齊則表示，他這輩子都不會忘記經歷過這樣瘋狂的事。