美11歲童被黑熊狂追入商店 驚險求救：以為會被吃掉(有片)

美國賓夕法尼亞州一名11歲男童在街上突然遭一隻巨大黑熊狂追，他驚慌逃命，衝進附近一間商店內躲避，未料黑熊竟跟著衝進店內，他以為就這樣被熊吃掉……

11歲男童弗雷齊(Cole Frazee)對CBS講述這次驚險遭遇，表示在過去的周末，他與父親一起去馬克利斯堡區(Markleysburg)購物，他在車上等了很久，便下車到街上找父親，沒想到竟見到一隻巨大黑熊正在盯著他。

男童嚇到尖叫

弗雷齊表示，當下他以為黑熊一陣子便會走開，但黑熊突然朝他的方向衝過來，嚇得他跑進附近的Family Dollar商店避難。他回憶，「當黑熊追著我跑時，我拼命尖叫，牠距離我可能只有1英呎多，當時以為自己要被吃掉」。