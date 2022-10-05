美20歲女被鎖警車慘遭火車撞　影片揭3警棄人車秒閃(有片)

美國科羅拉多州一名20歲女性，上月中在夜間被巡警截獲拘留在一輛停在火車軌上的警車內進行調查，期間一列火車出現鳴笛，警方竟然將她丟下逃生，女子連同警車慘被火車撞飛，意外導致女子全身多處骨折，一度昏迷，警方日前公開警員隨身攝錄機影片後，遭受輿論強烈抨擊。

綜合報道，警方上月16日晚間至17日凌晨，因一宗行車糾紛在路邊截停20歲女子Yareni Rios-Gonzalez的座駕，警方懷疑她持有槍械，並不排除車上還有其他人可能造成危險，因此將她雙手反鎖手扣留在一輛停在火車路軌的警車裡，才對她的座駕進行搜查。

警方公開的隨身攝錄機影片顯示，當時警員在查看車輛，其中一名警員問：「她有可能把東西丟到車外嗎」？另一人回答：「有可能，她的車速慢到她可以把東西丟出來。」期間聽見火車鳴笛後，警員才發覺大事不妙，一名女警喊著「我的天啊，我的天啊」他們想衝回警車，但男警見狀大喊「後退」。隨身攝錄機拍到列車撞上後車門開著的警車，由於衝力巨大，警車被撞飛到幾10米外。

警車上的行車記錄器顯示，另一名光頭警員在列車接近時，其實根本就在警車旁，後座車門也已打開，不過他似乎擔心自己救人後趕不及離開，一陣猶疑後決定後退保命。