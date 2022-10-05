美20歲女被鎖警車慘遭火車撞　影片揭3警棄人車秒閃(有片)

美國科羅拉多州一名20歲女性，上月中在夜間被巡警截獲拘留在一輛停在火車軌上的警車內進行調查，期間一列火車出現鳴笛，警方竟然將她丟下逃生，女子連同警車慘被火車撞飛，意外導致女子全身多處骨折，一度昏迷，警方日前公開警員隨身攝錄機影片後，遭受輿論強烈抨擊。
綜合報道，警方上月16日晚間至17日凌晨，因一宗行車糾紛在路邊截停20歲女子Yareni Rios-Gonzalez的座駕，警方懷疑她持有槍械，並不排除車上還有其他人可能造成危險，因此將她雙手反鎖手扣留在一輛停在火車路軌的警車裡，才對她的座駕進行搜查。
警方公開的隨身攝錄機影片顯示，當時警員在查看車輛，其中一名警員問：「她有可能把東西丟到車外嗎」？另一人回答：「有可能，她的車速慢到她可以把東西丟出來。」期間聽見火車鳴笛後，警員才發覺大事不妙，一名女警喊著「我的天啊，我的天啊」他們想衝回警車，但男警見狀大喊「後退」。隨身攝錄機拍到列車撞上後車門開著的警車，由於衝力巨大，警車被撞飛到幾10米外。
警車上的行車記錄器顯示，另一名光頭警員在列車接近時，其實根本就在警車旁，後座車門也已打開，不過他似乎擔心自己救人後趕不及離開，一陣猶疑後決定後退保命。
女事主律師：警方絕對有足夠時間將她救出
Yareni Rios-Gonzalez被送院急救時已失去意識，她的肋骨、胸骨、一隻手臂、一條腿骨折，頭部受創，住院超過一個星期後才甦醒，更要面對漫長的復健路程。雖然警方在車內找到一把手槍和數發子彈，但目前並沒有對她提出任何控告。
律師指出，Yareni Rios-Gonzalez當時被獨自留在警車上，警員隨身攝錄機影片很清楚聽到火車鳴笛，還有明亮的車頭燈靠近，Yareni Rios-Gonzalez早就看到火車逼近，她想逃出車外，但她雙手被鎖，大喊卻沒人理，不清楚3名正在搜她車的警員究竟是工作太認真還是故意沒聽到，因為事實上，警方絕對有足夠時間將她救出來。
據律師所說，Yareni Rios-Gonzalez清醒後非常沮喪，知道短時間內自己難以復原，原本在機場工作的她要停工，她的丈夫為了照顧她和2歲女兒也請假多天，因此她的母親在國外募資網站「GoFundMe」上發起募資，希望大眾能幫助他們的家庭。
A woman in Colorado was HIT BY A TRAIN while handcuffed in the back of a police car that the officers parked ON THE TRACKS.— dara faye (@darafaye) September 27, 2022
The officers didn’t hear the woman screaming or the train’s horn(?) because they were so worried about saying she took so long to pull over 100 times. pic.twitter.com/UOPfuv1br4