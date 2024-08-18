美26歲上海女陳屍男友家 哥爾夫球塞喉 朱姓男友被捕 原想共渡七夕節

美媒報道，案件是因涉事單位內沒關水喉，導有水源源不絕的湧出，並流至鄰居單位而揭發。音譯姓何的女死者Zoey Suyun He被發現時，躺在地上，喉部有刀傷並放有冰墊，頸後則放有承托物，身上有已經軌涸的血跡以及一些粉末。驗屍結果顯示，女死者頭部、面部、頸部、胸部及四肢都有傷痕，喉嚨並被一個高爾夫球塞住。

美國一名26歲華裔女子，日前被發現陳屍在西雅圖華裔男友家中，死狀恐怖，據報頸部折斷、被割喉、喉嚨被哥爾夫球堵塞，倒臥在地上。

據報，女死者住在夏威夷，日前前往西雅圖跟26歲音譯姓朱男友Andy Chu見面，閉路電視拍到二人一起上樓。閉路電視並拍到翌日朱男獨自外出時，把不知名物件藏於衣服之下，據報該物件被一條毛巾包住。之後，朋友發現朱男行為情緒不穩，將他送院。與此同時，鄰居則因有水流入而通知業主，最終揭發命案。

警方其後醫院拘捕朱男，他承認案發前曾服食搖頭丸及大麻，並供稱「可能殺死了女友」，指有令她窒息、扭斷她的頸、把她壓在浴缸裡以及她流鼻血等記憶。

諜殺案｜塞高爾夫球想讓她下顎復位

朱男又供稱，出事後曾以不合常理的方法想令女友甦醒，包括把巴西莓粉(Acai powder)灑在她身上，又把高爾夫球塞進她嘴裡想令其下顎復位。

諜殺案｜二人來自上海 原想共渡七夕節

美媒指，朱男跟何女是在美國的高中同學，二人自今年1月起開始拍拖，據報二人均來自上海。有友人稱，估計何女有可能是於8月10日去男友家，以慶祝七夕節。朱男已被控一級謀殺。