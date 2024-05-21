美26歲華女博士生失蹤5日 離奇浮屍河中 深造心理學疑「能醫不自醫」

美國一名26歲的內地女博士生，上周三起駕電動單車外出後失蹤，當局大舉尋人搜索，至本周一終在一河裡發現她的遺體。

26歲女事主蔡可欣(音譯、Kexin Cai)，在新罕布什爾州的Dartmouth College的心理及腦部科學學系修讀博士，主力研究

社交溝通及腦部反應。

蔡女上周三失蹤後，警方從兩處商家的閉路電視中，發現她曾於當日傍晚6時，駕駛電動單車沿一公路，前往新州內的西黎巴嫩區(West Lebanon)。一名司機其後向警方通報，指在周四或周五早上，在一處自然保護區發現一輛電動單車，懷疑是蔡女所有。