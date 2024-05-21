美26歲華女博士生失蹤5日 離奇浮屍河中 深造心理學疑「能醫不自醫」

美國一名26歲的內地女博士生，上周三起駕電動單車外出後失蹤，當局大舉尋人搜索，至本周一終在一河裡發現她的遺體。
26歲女事主蔡可欣(音譯、Kexin Cai)，在新罕布什爾州的Dartmouth College的心理及腦部科學學系修讀博士，主力研究
社交溝通及腦部反應。
蔡女上周三失蹤後，警方從兩處商家的閉路電視中，發現她曾於當日傍晚6時，駕駛電動單車沿一公路，前往新州內的西黎巴嫩區(West Lebanon)。一名司機其後向警方通報，指在周四或周五早上，在一處自然保護區發現一輛電動單車，懷疑是蔡女所有。
失蹤案｜失蹤前曾因「心理健康危機」求醫
搜索人員隨即把目標範圍收窄至該處，警方並出動無人機及直升機搜索，並追查她的手機訊號，約30名Dartmouth College大學師生亦自發在保護區附近的樹林搜尋，蔡女失蹤的消息亦在當地華人圈子廣傳。
及至周一下午約4時，一名捕魚人士報稱在佛蒙特州溫莎鎮(Windsor)的康涅狄格河河段，發現懷疑人體。搜索人員隨即到場打撈，其後證實尋獲蔡女的遺體。
警方在蔡女遺體尋回之前，曾稱暫未發生案件涉及犯罪行為。據蔡女的男友稱，蔡女曾於本月13日因「心理健康危機」求醫，並在15日出院，其後即告失蹤。