美3女1男屋內遭刺斃 死前「震驚得忘了尖叫」兇手身份未明 疑與殺狗剝皮案有關(有片)

美國愛達荷州發生猶如驚慄電影劇情的4屍命案，3女1男外出玩樂後，在屋裡床上睡夢中被刺斃，行兇者身份發動機不明。屋內沒有財物損失，警方亦未知兇手如何進入屋內，目前正追尋一名神秘男子「Jack」的下落。據報4名遇害者被殺前沒有人聽到其尖叫或求救聲，有專家指他們事發時可能「震驚得忘了尖叫」。案發地點附近日前有狗隻慘被剝皮殺死，有街坊擔心或與今次殺人案有關。 案發在愛州的莫斯科市(Moscow)，介乎20至21歲的男女，上周日倒臥在一民居的床上。該屋是3名女死者Kaylee Goncalvez(21)、Madison Mogen(21)及Xana Kernodle(20)及另外3名女子的寓所，而案中唯一的男死者Ethan Chapin(20)，是Xana Kernodle的男友。

美國謀殺案｜案發大屋如無掩雞籠 死者曾致電神秘男「Jack」10次 據報4名死者胸部被刀戳了多次，傷口是由一把「非常大的刀」造成，部分人死前有爭扎痕跡。案情大屋的門設有電子密碼鎖，警方指暫未知案發前門有否上鎖，但警員到場時門沒有鎖、亦沒有被破壞痕跡，屋內也沒有財物損失。有死者的家人說，住在該屋的女孩都熱愛社交，因此有很多人都有該屋大門的密碼，方便自出自入；如果無密碼則有可能從有時會開著的廚房門，進入屋內。 4人被殺時間估計介乎凌晨3至4點，當時屋內有兩名女住客沒受襲擊，警方疑惑她們為何直至早上較後時間才報警，但沒有列兩女為疑犯，她們表示案發時沒有聽到求救聲。此外，有死者的姊姊發現，其妹被殺前曾與另一名死者在凌晨2時許，打了10次電話給「Jack」，未知他是誰及是否與案件有關。