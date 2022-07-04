美8警連開90槍殺黑人青年 示威者揚言 「燒了這市」討回公道

美國俄亥俄州阿克倫巿(Akron)一名違反交通規例的黑人青年，被8名警員連開90槍殺死的事件，引發國際關注。當地連續4晚爆發示威，誓要為被殺青年討回公道，有示威者在網上號召民眾上街，更揚言要燒了該市。

25歲黑人男子沃克(Jayland Walker)上月27日涉嫌違反交通規例，但拒絕停車，經一輪飛車追逐後沃克下車逃走，期後被在場8名警員開槍射殺。沃克身上逾60槍身亡，而初步估計警員當時開了約90槍。警方指在場警員稱沃克曾在車上開槍，下車後見他戴著面罩、手部在腰間似有動作，判斷他想開槍。最終證實沃克把槍留在車上，被擊斃時沒有持械。家屬批評警方企圖將沃克抹黑成「戴著面罩又攜槍的怪物」。

美警亂槍殺黑人 示威者︰這是謀殺

案件隨著警方周日應家屬要求，公開警員隨身鏡頭所攝片段，進一步引發輿論抨擊。周日阿克倫巿再爆示威，有示威者聚集在法庭及警署外抗議，要求革走種族歧視的警員。一名女示威者稱︰「我不認識他(沃克)，但我感受到你們的痛。我想你們知道，這種事正到處發生，包括尼日利亞和德國。我們不能讓它繼續在這裡發生。我的心與所有在街上被(警方)殺害的人同在。這種事是不對的，我們要團結並肩。」她稱一直拒絕買玩具槍給兒子，因擔心會被警員誤當真槍而傷害他。另有示威者稱，「這是謀殺。他們(警方)說謊。他們在他逃跑時開槍，他當時正在跑開。這是謀殺。」