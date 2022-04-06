美TikToker分享紐約廁所攻略　解救居民遊客三急(有片)

在街頭人有三急，公廁環境未必令人安心，私人廁所又可能要收費，搵廁所的確是件費神的事。美國紐約一名年輕的 TikToker，就專發布影片，幫助居民和遊客解決該市最難攪的問題「尋找公廁」。

《紐約郵報》(New York Post)報道，22歲的Teddy Siegel在TikTok上以「@Got2GoNYC」帳戶，專門協助尋找紐約人和遊客無需購買即可找到緩解自己的設施的位置。Teddy Siegel列出她在紐約5個行政區所發現的免費廁所資料，資料來源不乏追隨者的提供。Teddy Siegel對於追隨者的建議不會照單全收，她會親身去「視察」並確認追隨者提供的訊息，調查結果會以影片於網上發布。就在她最近發布的一段影片中，她有理有據地反駁了一名追隨者聲稱某間廣場酒店將允許公眾免費使用洗手間的說法，非常「盡責」。

親歷尋廁之苦 決意協助同路人

Teddy Siegel表示，她指，自己的膀胱很小，喝一杯東西或逛一會街，就想去方便，但紐約嚴重缺乏公廁，她曾經向商店借用廁所，但被拒絕，最後她不得不用3美元買一樽水來使用麥當勞的廁所而感到「肉赤」，她笑言「我比麥當勞更需要那3美元」。自此，她在TikTok開設帳號，決意要協助眾多像她遇到同樣困難的人。

此外，Siegel會「分享」一切客戶專用廁所的訪問碼，並會指哪些公共設施提供7日24小時全天候開放或有免費女性衞生產品提供，非常詳盡。她還在Google地圖列出地點，其中包含最近公共廁所的照片和坐標。「@Got2GoNYC」頻道受到很多人歡迎，已獲得超過 92,000 名追隨者，視頻已獲得數百萬次觀看，留言都是充滿感激的居民和遊客，他們都稱讚Teddy Siegel拯救了他們。