美UPS貨機路易斯維爾機場墜毀爆炸　傷亡未明　機場關閉(有片)

美國肯德基州路易維爾於當地周二(4日)傍晚發生空難事故，美國速遞公司UPS一架貨機於路易維爾國際機場(Louisville International Airport)起飛後不久墜毀，爆炸起火，暫時傷亡未明。機場已暫時關閉。當局下令方圓5英里居民留在室內，避免前往事發地點。
美國聯邦航空總署(FAA)指出，涉事飛機為UPS 2976班機，原定飛往夏威夷檀香山，於當地時間4日下午約5時15分從機場起飛後不久墜毀。網上流傳懷疑事發一刻，一架飛機機首上昂正爬升，機身冒出火光，一段距離後發生爆炸，由於燃油充足，巨大火球直湧半空，隨之冒出陣陣黑煙，相當嚇人。在車上目擊民眾嚇到尖叫。
當局對機場方圓 5 英里地區發布「就地避難令」
路易維爾都會警察局(Louisville Metro Police Department)表示，事故現場位於機場南側的 Fern Valley 路與 Grade Lane 交會處，屬UPS全球轉運樞紐區域。警方指，多個緊急應變單位已趕赴現場救援，強調現場情況仍屬「活躍狀態」，呼籲民眾遠離該地區，並對機場方圓 5 英里地區發布「就地避難令」(shelter-in-place)。
事故地點為UPS國際航空轉運中心
UPS公司隨後發表聲明，指已接獲旗下其中一架飛機發生事故的通知，並正全力配合相關單位調查，目前尚未公布更多細節。事故地點為UPS的國際航空轉運中心「Worldport」所在地，設施占地約520萬平方英尺，有2萬名員工，每小時可處理超過40萬件包裹，每日約有300架航班起降，是全球最大航空貨運樞紐之一。
