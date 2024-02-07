羽田機場取消逾30航班 關東甲信大雪逾200傷

日本關東甲信地區周一起下大雪，影響多地交通。東京都截至昨中午，有約120人受傷送院，大部分是因道路濕滑跌倒，年齡介乎4至92歲，連同其他地區共有逾200人受傷。東京及周邊地區周一晚一度停電，影響最少1.3萬戶；羽田機場取消逾30航班。當地氣象廳向東京等9個都縣的全境或局部地區發布的大雪警報，至昨晨陸續解除。

大雪影響陸空交通，東京JR橫濱線昨早一度全線停駛，中央本線和青梅線部分路段亦暫停；JR東日本表示，總共有6班列車中途滯留逾10小時，逾1,600名乘客須在車上過夜，其中一名乘客不適送院。