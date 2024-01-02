羽田機場日航客機起火｜港人乘客：引擎爆炸前逃離機艙　乘客著火客機下奔跑逃命(多圖)

羽田機場日航客機起火事故，機上有香港人，根據他們描述機上人員險險避過一劫。一名港人乘客接受傳媒訪問稱，飛機左邊引擎爆炸時大部分乘客已離開機艙，他當時從機艙撤離約100米。坐在機窗旁的他見到引擎開始起火、出煙，大家有點害怕，空姐則用日文叫大家保持冷靜、留在座位，約一分鐘左右就指可以用逃生梯撤離。另一名港人與家人一起，稱初時以為地震，之後機艙開始有煙，空姐疏散大家時也有點害怕，她左看右看後打開機尾左邊的逃生門，還叫大家甚麼也不要理，先衝落去。他與家人逃離客機後回頭一望見機頭已著火。另有報道指，有港人乘客稱僅攜有手機，證件等留在機上。

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日本東京羽田機場發生恐怖飛機相撞事故，一架載有379名乘客和機組人員客機降落後，與運送物資到地震災區的海上保安廳飛機相撞，現場傳出爆炸聲並產生巨大火球，客機機身著火在跑道上滑行，震驚國內外傳媒，擔心機上人員安危。幸最後證實全機人員安全離開機艙，英國《每日郵報》形容為「奇跡」。網上圖片可見乘客在起火客機下奔跑逃命，場面似電影。

羽田機場日航客機起火｜機場民眾：飛機在我眼前爆炸

一名乘客在機艙內拍攝的短片瘋傳，他稱「我以為我要死了。」影片可見機艙內煙霧彌漫，乘客不知所措，有人以日文大叫，也有遮掩口鼻免吸入濃煙。在國內航線航廈的民眾目擊這驚恐一幕，有人說：「飛機在我眼前爆。」大家都被眼前景象嚇驚。