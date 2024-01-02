羽田機場日航客機起火｜港人乘客：引擎爆炸前逃離機艙　乘客著火客機下奔跑逃命(多圖)

更新:20:22
羽田機場日航客機起火事故，機上有香港人，根據他們描述機上人員險險避過一劫。一名港人乘客接受傳媒訪問稱，飛機左邊引擎爆炸時大部分乘客已離開機艙，他當時從機艙撤離約100米。坐在機窗旁的他見到引擎開始起火、出煙，大家有點害怕，空姐則用日文叫大家保持冷靜、留在座位，約一分鐘左右就指可以用逃生梯撤離。另一名港人與家人一起，稱初時以為地震，之後機艙開始有煙，空姐疏散大家時也有點害怕，她左看右看後打開機尾左邊的逃生門，還叫大家甚麼也不要理，先衝落去。他與家人逃離客機後回頭一望見機頭已著火。另有報道指，有港人乘客稱僅攜有手機，證件等留在機上。
________________________________________________________________
日本東京羽田機場發生恐怖飛機相撞事故，一架載有379名乘客和機組人員客機降落後，與運送物資到地震災區的海上保安廳飛機相撞，現場傳出爆炸聲並產生巨大火球，客機機身著火在跑道上滑行，震驚國內外傳媒，擔心機上人員安危。幸最後證實全機人員安全離開機艙，英國《每日郵報》形容為「奇跡」。網上圖片可見乘客在起火客機下奔跑逃命，場面似電影。
羽田機場日航客機起火｜機場民眾：飛機在我眼前爆炸
一名乘客在機艙內拍攝的短片瘋傳，他稱「我以為我要死了。」影片可見機艙內煙霧彌漫，乘客不知所措，有人以日文大叫，也有遮掩口鼻免吸入濃煙。在國內航線航廈的民眾目擊這驚恐一幕，有人說：「飛機在我眼前爆。」大家都被眼前景象嚇驚。
羽田機場日航客機起火｜網民：日航90秒逃生訓練見效
一名日本網友透露，父親是前日航機師，曾接受過「90秒內逃脫」的相關訓練，指出這次能平安撤離所有人，是平時訓練有素。台灣傳媒引述一名前空姐稱，機上遇緊急事故有一定流程，空中服務員1人負責50名乘客的疏散，並盡量以機體受損、失火或有危安疑慮處之反方向撤離，透過安全門和滑梯逃生，且依照相關規定，須於90秒內完成疏散。
JAL516便(推定) 新千歳→東京/羽田— 田中 (@tshinfuku1115) January 2, 2024
羽田空港C滑走路で
着陸時に海上保安庁機と衝突
乗客はスロープを使って避難
けが人などの情報は確認中
(JNN) pic.twitter.com/MrpXH0g6fh
379人全員脱出済みとのこと— まとぺん(ニュースまとめペンギン) (@matopensan) January 2, 2024
乗務員の方々の迅速な対応の賜物です。
pic.twitter.com/IoRYCQsI0U
【羽田空港 日本航空の機体が炎上】— NHKニュース (@nhk_news) January 2, 2024
国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港でJALの旅客機から炎があがっていると聞いているが客が搭乗しているかどうかなどはまだわからない、情報を確認中だと話していました。https://t.co/UGWveQ1hVi#nhk_video pic.twitter.com/s4YDQhcfll