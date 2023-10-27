習拜會以巴成焦點 王毅訪美周五或晤拜登

中共中央政治局委員、外交部長王毅應美國國務卿布林肯邀請，周四至周六到美國華盛頓訪問3天。路透社引述美方消息稱，王毅或在周五與美國總統拜登會晤，這將是繼上月在印度二十國集團峰會與中國總理李強簡短交流後，拜登再次與中國高層官員會面。外界普遍認為王毅此行是為國家主席習近平或於下月赴三藩市出席亞太經合組織會議，並與拜登會晤鋪路。另有分析認為，在當前以巴和俄烏局勢下，美方期望與中方最少取得一些共識。

路透社引述美國官員稱，王毅將於周五在白宮與國家安全顧問沙利文會面，屆時可能也與拜登見面。白宮拒絕評論有關報道。報道指，即使是非正式會談，這也是繼李強後，拜登與中國政府另一最高層互動。拜登周三會見傳媒時稱，美國會在經濟、政治和其他領域依照國際法與中國「競爭」，但不尋求與中國衝突。他亦警告中方不要攻擊在南海的菲律賓船艦、飛機或部隊，否則將觸發美菲共同防禦條約，強調美國對菲律賓的防衛承諾堅如磐石。

分析：冀中東局勢取得共識

目前國際形勢緊張，中東有以色列與哈馬斯的衝突，歐洲則有俄羅斯與烏克蘭的戰爭。分析認為，美方希望藉王毅今次訪問華盛頓，中美能夠取得一些共識。兩國均不想以巴衝突擴大至中東其他國家，有分析家指中國是主要石油買家或可影響伊朗，中方亦不希望美國與支持哈馬斯的伊朗直接衝突，推高原油價格。惟中方也無迫切性或能力可加快解決目前以巴問題。