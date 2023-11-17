習拜會圓滿結束 設領導人熱線直接對話

備受國際關注的習拜會圓滿結束，國家主席習近平與美國總統拜登在當地時間周三於斐洛里莊園(Filoli Estate)互動了約4小時，並舉行了約兩個半小時會談。兩人見面氣氛良好，在鏡頭前不時面露笑容，拜登親自送習近平登上座駕離開，兩人雙手緊握。中美關係似乎回暖，拜登在會後稱，與習近平同意開設領導人熱線，雙方可直接對話，並且恢復兩軍溝通，以及堵截鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)生產，顯示習拜會取得實質進展。不過，美國對中國的晶片出口管制似乎仍未解決。

分析家：中方冀中美關係穩定 拜登在記者會上形容與習近平的會談坦率及富有成效，「我們返回直接溝通」，兩人亦同意官方高層溝通，「他與我都同意兩人可拿起電話直接打給對方，讓我們可以立即聽到對方意見」。惟中方未有提及設立熱線的共識。外媒觀察認為，即使晶片出口等重要議題仍未解決，但內地官媒為這次習拜會吹暖風，著重報道習近平與拜登的友好交流。內地官媒形容，今次會晤積極、全面、富有建設性，為改善和發展中美關係指明了方向。新加坡南洋理工大學國際研究專家李明江稱，內地官媒言論反映中方領導層非常渴望穩定與美國的關係。 習近平周三晚出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會，向美國商界發言時稱，中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。他又稱，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。



外長王毅：達成逾20項共識 將大增直航航班 外長王毅在習拜會後見記者，指此次中美元首會晤成果是多方面的，雙方在相互尊重和平等互惠基礎上，探討了各領域對話合作，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了二十多項共識，部分在兩人會面前已敲定。對話合作上，雙方決定加強高層交往，推進並啟動在商業、經濟、金融、出口管制、亞太事務、海洋、軍控和防核擴散、外交政策規劃、聯合工作組、殘疾人等各領域的機制性磋商。雙方同意啟動續簽《中美科技合作協定》磋商，重啟中美農業聯委會。至於人文交流上，同意明年早些時候大幅增加兩國間直航航班，並鼓勵擴大留學生規模，加強文化、體育、青年、工商界交流。 美方會前不斷強調恢復兩軍溝通，王毅指軍事安全和執法領域，雙方同意在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通，恢復中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。另外，雙方宣布成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作。王毅無點名是針對芬太尼，但美方一直要求中國堵截該藥來源，它導致美國濫藥問題嚴重，三藩市是受害者之一。