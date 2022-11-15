習拜會舉行逾3小時 習近平：台灣問題是中美關係首條紅線

國際關注的中美領導人峰會昨舉行，到印尼峇里出席二十國集團(G20)峰會的中國國家主席習近平，於下榻的酒店與美國總統拜登會談超過3小時，較原預計2小時為長。這是拜登上任以來兩人首次面對面會談，因疫情關係雙方過去只透過視像對話。中美關係因貿易和台灣問題轉差，拜登日前稱「習拜會」讓雙方清楚定下各自的「紅線」和闡述各自利益。央視稱，習近平在會上闡述了台灣問題由來以及中方原則立場，並強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係「第一條不可踰越的紅線」。

報道指，習近平指解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。習近平稱，「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」習近平又提到，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鈎斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。央視稱，兩國元首同意雙方保持戰略溝通，開展經常性磋商。

拜登形容會談「坦誠」

拜登會後見記者，形容與習近平的會談「坦誠」，並重申中美將「積極地競爭」，但他不會將之變成「衝突」。至於台灣問題，拜登堅稱美國的「一中政策」不變，雙方承諾維持台灣和平。兩國也同意合作解決全球挑戰，兩人並談論了俄羅斯對烏克蘭的威脅。拜登再三強調，中美承諾反對核武戰爭。央視表示，習近平指出，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談。白宮會後發聲明稱，拜登在會上反對中國脅迫台灣，並關注香港、新疆和西藏的人權問題。北韓近日屢射導彈，拜登向習近平稱關注北韓「挑釁」行為。