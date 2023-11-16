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國際
2023-11-16 16:14:54

習拜會︱拜登視察習近平專用座駕 大讚「紅旗」轎車：beautiful！(有片)

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拜登視察習近平專用座駕 大讚「紅旗」轎車：beautiful(央視畫面)

拜登視察習近平專用座駕 大讚「紅旗」轎車：beautiful(央視畫面)

國家主席習近平在三藩市結束與美國總統拜登的中美元首會晤後，拜登親自送習近平離開，在見到習近平的「紅旗」專車時感十分有興趣，大讚「Beautiful Vehicle (好美的車) ！」，並把頭探到車內視察。

從央視公布的畫面中看到，會面結束後，拜登陪著習近平走到了大門外，習近平說，「我想我們的這種關係會繼續下去。」拜登回應，「我同意。」

接著兩人走到習近平的「紅旗」專車前，拜登突然驚嘆：「Beautiful Vehicle！」習近平笑著回答：「這是紅旗車，我們國產的。」習近平示意中方保安人員打開車門，拜登把頭探到專車內視察，並表示：「這就像我們的凱迪拉克啊！」

拜登還說：「每次我到外面去參加國際會議的時候，這車子（凱迪拉克）都跟著我，你知道人家怎麼叫它嗎？野獸！」最後，兩人又握了一次手，互道明天再會，習近平上車後，拜登站在門口目送專車駛離。

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軍事級防彈 能抵擋輕型火炮

「紅旗」是中國領導人的專用車輛，在出席閱兵、高級會面等重要場合時搭乘，習近平此次搭乘的「紅旗N701」，是去年他訪問香港期間才首次亮相的新車款，傳聞總共只生產了5輛。「紅旗N701」據報具超級防彈功能，能抵擋一般輕型火炮的威力，據稱其採用軍事級防彈標準，全身防護裝甲，底盤特製裝甲等一應俱全。

習近平此次搭乘的「紅旗N701」（中國外交部部長助理兼發言人華春瑩X帳號圖片）

習近平此次搭乘的「紅旗N701」（中國外交部部長助理兼發言人華春瑩X帳號圖片）

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