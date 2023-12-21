習拜會｜據報北京要求白宮公開支持兩岸和平統一被拒

美國多間傳媒引述消息報道，國家主席習近平上月在美國三藩市與美國總統拜登會晤，當中討論到台灣議題，北京官員事前曾要求拜登在會後發表公開聲明，表示美國反對台獨及支持兩岸和平統一，但遭白宮拒絕。白宮就事件回應，指美方不支持單方面或透過武力改變現狀，正如總統拜登所說，沒有理由發生衝突。

美國全國廣播公司(NBC)周三(20日) 引述2名美國現任官員及1名前任官員的說法，習近平向拜登表示，北京傾向和平統一，但具體時間未定。習近平更引用美國軍方領導人曾預測北京計劃在2025或2027年武力攻台，並對拜登聲稱有關預測錯誤，因為根本沒有預設時間表。