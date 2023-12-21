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國際
2023-12-21 10:21:00

習拜會｜據報北京要求白宮公開支持兩岸和平統一被拒

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拜習會據報北京要求白宮公開支持和平統一被拒。(資料圖片)

拜習會據報北京要求白宮公開支持和平統一被拒。(資料圖片)

美國多間傳媒引述消息報道，國家主席習近平上月在美國三藩市與美國總統拜登會晤，當中討論到台灣議題，北京官員事前曾要求拜登在會後發表公開聲明，表示美國反對台獨及支持兩岸和平統一，但遭白宮拒絕。白宮就事件回應，指美方不支持單方面或透過武力改變現狀，正如總統拜登所說，沒有理由發生衝突。

美國全國廣播公司(NBC)周三(20) 引述2名美國現任官員及1名前任官員的說法，習近平向拜登表示，北京傾向和平統一，但具體時間未定。習近平更引用美國軍方領導人曾預測北京計劃在20252027年武力攻台，並對拜登聲稱有關預測錯誤，因為根本沒有預設時間表。

美國全國廣播公司(NBC)報道。

報道： 習近平稱北京最終需要尋求解決方法

報道指，拜登在會面中，要求北京尊重台灣選舉進程，習近平就指，和平是好事，但北京最終需要尋求解決方法。有美國官員指，習近平有表達對下月舉行的台灣領導人選舉的關切，亦有提及美國對台灣的影響。拜登當時在會後表示，堅持一個中國政策，期待和平解決兩岸問題。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）週三回應此事表示，習近平已公開明確表達他對統一的願望，但這並非新鮮事。他強調，美方不支持單方面或透過武力改變現狀，正如總統拜登所說，沒有理由發生衝突。

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