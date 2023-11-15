習拜會｜習近平晤拜登香港時間周四凌晨2時45分開始 美方選址費羅麗莊園釋善意

國家主席習近平在美國時間周二下午飛抵三藩市，並於當地時間周三早上10時45分(香港時間周四凌晨2時45分)與美國總統拜登會晤，預期會談持續3至4小時。拜登周二由白宮啟程往三藩市前稱，對於習拜會的大致目標是令兩國往來「回復正軌」，即使雙方在不少議題上存重大分歧。美高層官員透露，習拜會將於現時為博物館的鄉間別墅費羅麗莊園(Filoli Estate)舉行，當地居民稱該處是三藩市最美地區之一，有指美方有關選址是想為中美領導人峰會營造善意的環境。兩人在會晤後或會在莊園漫步和參觀，而拜登將在會晤後於當地時間周三下午4時15分(香港時間周四早上8時15分)舉行記者會，總結會面成果。
習拜會｜美國華人：望兩國關係向好發展
習近平乘坐的專機在香港時間周三早上約6時半左右飛抵三藩市，美國財長耶倫、加州州長紐森、美國駐華大使伯恩斯等美方官員到場迎接，中國駐美大使謝峰、香港特區財政司司長陳茂波等中方官員亦有到場。習近平步出機艙後面露微笑向在場人士揮手，片段可見耶倫揮手回應。另有大批當地華僑和華人在習近平車隊經過的道路兩旁揮動中國國旗歡迎他，也有民眾聚集在下榻酒店迎接。除了三藩市當地華人，也有人專程從紐約等城市前來歡迎習近平到訪。
受訪華人表示，希望兩國關係向好發展，中美關係不好、全世界都不好，中美關係好、全世界都好。有華人母親帶同孩子歡迎習近平到訪，稱這是她首次親身見到習近平。有人則稱，希望今次中美領導會面，能夠徹底地改變中美關係僵局，消除僵局並創造更好的政治經濟環境。
習拜會｜會面料持續3至4小時
根據拜登官方行程，他將在當地周三早上10時45分迎接習近平，兩人將於11時起舉行雙邊會談，下午4時15分拜登會召開記者會總結今次會面，因此兩人會談時間或持續3至4小時。拜登將與第一夫人吉爾在當晚7時30分，設酒會歡迎到三藩市出席亞太經合組織(APEC)峰會的各國領袖。習拜會舉行前，中美釋出積極「破冰」跡象，美國國務院周二宣布中美同意在2030年前，盡力令全球再生能源容量增至3倍，增加風力、太陽能和其他再生能源的生產。
習拜會｜拜登：目標是兩國軍事往來回復正軌
美國在會前不斷強調是次會面主要目的包括恢復中美兩軍溝通。拜登周二在白宮稱，兩國往來回復正軌是指「若有危機發生，雙方可以通電話商談，以及確保軍方保持與對方接觸」。他又重申「我們不是試圖與中國脫鈎，而是試圖改善兩國關係。」美國官員稱，預期拜登與習近平將宣布一項協議，根據中美海空軍事安全磋商機制《軍事海事協商協議》（Military Maritime Consultative Agreement)，恢復兩國軍事會面。兩軍自1998年起定期舉行會議，直至2020年中美關係轉差。