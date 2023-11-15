習拜會｜習近平晤拜登香港時間周四凌晨2時45分開始 美方選址費羅麗莊園釋善意

國家主席習近平在美國時間周二下午飛抵三藩市，並於當地時間周三早上10時45分(香港時間周四凌晨2時45分)與美國總統拜登會晤，預期會談持續3至4小時。拜登周二由白宮啟程往三藩市前稱，對於習拜會的大致目標是令兩國往來「回復正軌」，即使雙方在不少議題上存重大分歧。美高層官員透露，習拜會將於現時為博物館的鄉間別墅費羅麗莊園(Filoli Estate)舉行，當地居民稱該處是三藩市最美地區之一，有指美方有關選址是想為中美領導人峰會營造善意的環境。兩人在會晤後或會在莊園漫步和參觀，而拜登將在會晤後於當地時間周三下午4時15分(香港時間周四早上8時15分)舉行記者會，總結會面成果。

習拜會｜美國華人：望兩國關係向好發展

習近平乘坐的專機在香港時間周三早上約6時半左右飛抵三藩市，美國財長耶倫、加州州長紐森、美國駐華大使伯恩斯等美方官員到場迎接，中國駐美大使謝峰、香港特區財政司司長陳茂波等中方官員亦有到場。習近平步出機艙後面露微笑向在場人士揮手，片段可見耶倫揮手回應。另有大批當地華僑和華人在習近平車隊經過的道路兩旁揮動中國國旗歡迎他，也有民眾聚集在下榻酒店迎接。除了三藩市當地華人，也有人專程從紐約等城市前來歡迎習近平到訪。

受訪華人表示，希望兩國關係向好發展，中美關係不好、全世界都不好，中美關係好、全世界都好。有華人母親帶同孩子歡迎習近平到訪，稱這是她首次親身見到習近平。有人則稱，希望今次中美領導會面，能夠徹底地改變中美關係僵局，消除僵局並創造更好的政治經濟環境。