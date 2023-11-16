習拜會｜習近平：中國無規劃超越或取代美國　籲美方勿打算遏制中國

國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園，與美國總統拜登舉行會晤。央視新聞報道，中美元首會晤在香港時間清晨約5時半結束，歷時約2小時。習近平指出，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有壓遏制中國的打算。

央視新聞報道，習近平在兩國元首會晤中，就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。習近平指出，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有壓遏制中國的打算；相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從50年中美關係歷程中提煉出的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。