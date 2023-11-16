習拜會｜習近平：中國無規劃超越或取代美國　籲美方勿打算遏制中國

國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園，與美國總統拜登舉行會晤。央視新聞報道，中美元首會晤在香港時間清晨約5時半結束，歷時約2小時。習近平指出，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有壓遏制中國的打算。
央視新聞報道，習近平在兩國元首會晤中，就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。習近平指出，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有壓遏制中國的打算；相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從50年中美關係歷程中提煉出的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。
習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，指出台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會晤中所作出的有關正面表態。美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。
報道：兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作
報道又指，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智慧政府間對話；成立中美禁毒合作工作小組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩國高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全諮詢機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等等。兩國元首又強調在當下關鍵十年中美共同加速努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論。