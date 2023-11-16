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國際
2023-11-16 08:06:44

習拜會｜習近平：誰都不能承受衝突對抗後果　拜登：兩國應負責任管理好競爭（有片）

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習近平：誰都不能承受衝突對抗後果，拜登：兩國應負責任管理好競爭。(AP)

習近平：誰都不能承受衝突對抗後果，拜登：兩國應負責任管理好競爭。(AP)

國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園，與美國總統拜登舉行會晤。央視新聞報道，中美元首會晤在香港時間清晨約5時半結束，歷時約2小時。兩位領導人之後舉行較小規模的工作午宴，參與的中方官員有中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及外長王毅；美方官員就有國務卿布林肯(Antony Blinken)及白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)

拜登在莊園會面場地的門口迎接習近平到訪，兩人握手合影後進入會場，其後與雙方官員在一列長桌就坐。拜登在開場白表示，兩國應負責任管理好競爭，兩國領導人必須確保競爭不會演變成衝突，又形容他過去與習近平的會面是坦誠、直接和有益的，強調面對面的討論是無可取代，最重要是要清楚了解彼此，沒有誤解或溝通不良。

拜登在莊園會面場地的門口迎接習近平到訪，兩人握手合影後進入會場，其後與雙方官員在一列長桌就坐。(AP) 拜登與習近平之後散步交談。(AP)

習近平：堅信中美關係的前途是光明

習近平在開場發言中表示，50多年來中美關係從來不是一帆風順，兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際，衝突對抗的後果是誰都不能承受。習近平指出，大國競爭不是這個時代的底色，這個地球容得下中美兩國，各自的成功是彼此的機會；只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道；堅信中美關係的前途是光明。習近平表示，他和拜登是中美關係的掌舵者，對人民、對世界、歷史都擔負很重的責任，期待同拜登就事關中美關係的策略性、全局性、方向性問題，事關世界和平與發展的重大問題，深入交換意見，達成新的共識。

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央視新聞報道，中美元首會晤在香港時間清晨約5時半結束，歷時約2小時。並於香港時間周四早上7時13分報道，習近平與拜登在宴會後在費羅麗莊園散步交談。根據白宮日程顯示，兩人將於本港時間凌晨245分會面，預料歷時45小時，拜登會後將舉行記者會。

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