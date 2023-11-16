習拜會｜習近平：誰都不能承受衝突對抗後果　拜登：兩國應負責任管理好競爭（有片）

國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園，與美國總統拜登舉行會晤。央視新聞報道，中美元首會晤在香港時間清晨約5時半結束，歷時約2小時。兩位領導人之後舉行較小規模的工作午宴，參與的中方官員有中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及外長王毅；美方官員就有國務卿布林肯(Antony Blinken)及白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)。

拜登在莊園會面場地的門口迎接習近平到訪，兩人握手合影後進入會場，其後與雙方官員在一列長桌就坐。拜登在開場白表示，兩國應負責任管理好競爭，兩國領導人必須確保競爭不會演變成衝突，又形容他過去與習近平的會面是坦誠、直接和有益的，強調面對面的討論是無可取代，最重要是要清楚了解彼此，沒有誤解或溝通不良。



