習拜會｜與美國商界晚宴 4萬美元可與習近平同桌

國家主席習近平於北京時間周二晚乘專機前往美國出席亞太經合組織(APEC)峰會，陪同他出訪的包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及外長王毅等人。這是習近平逾6年來首度訪問美國，外界焦點落在他與美國總統拜登的會晤，觀望兩國能否破冰。盛傳習近平亦將與美國商界高層晚宴，但並未獲主辦單位和中方確認。有報道指，入場費每人2,000美元(約1.56萬港元)，付4萬美元(約31.2萬港元)買8人枱的公司可有1人與習近平同桌。消息人士指這是中國國家主席訪美慣有做法。

習拜會｜料宣布合作打擊芬太尼 報道指白宮對拜登與習近平會面的期望不太高，最大機會是宣布合作打擊鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)，以及恢復兩國軍事溝通。芬太尼是美國現時最多人濫用和最致命藥物。彭博社引述消息人士稱，習近平與拜登將會宣布雙方達成協議，中國將會打擊芬太尼的製造和出口，但最終協議仍有待敲定。報道指，中國將追查化學公司以堵截芬太尼及製造芬太尼的原料流出；美方則會解除以涉嫌違反人權為由、對中國公安部法醫研究所的限制。