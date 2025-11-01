習特會｜白宮發放照片 特朗普晒疑似會談用「貓紙」　習𣉢眼笑氣氛輕鬆

國家主席習近平與美國總統特朗普10月30日在南韓釜山舉行「習特會」，是兩人睽違6年來首次會晤，全球關注，而白宮曝光的照片中，其中一組特朗普手中拿着一張白色小卡，展示給對座的習近平看，習罕見瞇眼大笑，氣氛輕鬆。

「似乎在向習展示某個物品」」

綜合外媒報道，根據照片顯示，特朗普（Donald Trump）突然拿着一張白色小卡，拿給坐在對面的習近平看，習頓時露出大笑，各界紛紛猜測特朗普手上拿的究竟是甚麼。

美國《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚（Jonathan Cheng）在X轉發這組照片表示「特朗普似乎在向習展示某個物品」。有網友推測，那是一張談話要點卡（talking point card），因為大小與桌上其他卡片相似。