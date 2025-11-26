習特「突然通話」後 特朗普急電日揆 高市早苗拒透露有否談涉台言論

日本首相高市早苗發表錯誤的涉台言論，令中日關係急凍，加上時值中美關稅戰休戰期，中美元首周一「突然通話」，備受各界關注。外交部發言人毛寧昨稱，這次通話是由美方發起；新華社指國家主席習近平在當中向美國總統特朗普闡明了中方在台灣問題上的原則立場。跟習近平通話後，特朗普隨即致電高市早苗，高市拒絕透露特朗普有否跟她討論其涉台言論。特朗普同步又在社交平台示好，稱跟中國的關係非常牢固(extremely strong)，說明年4月將應邀訪華，又稱習近平也答應明年稍後訪美。

新華社較早前報道，習近平在中美元首通話中提到跟特朗普在釜山成功會晤，達成很多重要共識；在會晤以來，中美關係總體穩定向好。報道並指，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。 報道稱，特朗普在通話中說習近平是偉大的領導人，完全贊同習近平對中美關係的看法；又指中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，說美方理解台灣問題對於中國的重要性；兩國元首也討論了烏克蘭危機。 有美媒聲稱，今次中美元首通話是由中方發起，但外交部發言人毛寧昨在記者會上表明「此次通話是美方發起的」，並形容通話氛圍積極、友好及具建設性，強調中美元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。被問及特朗普致電高市一事，以及中方有否關切美日在台灣問題上的觀點時，毛寧稱美日領導人通話是美日之間的事，中方不作評論；強調台灣問題是中國的內政，不容外任何外部勢力干涉。

習近平

特朗普

特朗普︰中美關係非常牢固 外界關注美日似想避重就輕。美國白宮發言人萊維特回應中美元首通話時，稱長約一小時的通話「非常正面」，她把焦點移至貿易上，稱習特主要討論了貿易協議。美國商務部長盧特尼克在另一場合受訪時，放風說特朗普正考慮向中國出售英偉達先進AI晶片H200。特朗普在社交平台的發文，則說今次通話是跟進之前非常成功的釜山會晤，指雙方討論了眾多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等，並說跟中國的關係非常牢固，聲言中美元首明年將互訪，貼文並沒有提及台灣。但美媒NBC以特朗普「介入(wades into)中日爭議」報道事件。 高市早苗是於當地時間周二早上跟特朗普通電話，她其後向記者表示是應特朗普要求通話，指特朗普提及跟習近平通話的情況，以及中美關係等問題，並就印太局勢及日美同盟等議題交換意見；又說特朗普形容她是親密朋友，可隨時致電他。被問及二人有否談及其涉台言論時，高市拒絕透露。 高市遲遲不收回錯誤涉台言論，但試圖擺出政府在台灣問上「立場沒變」姿態。日本內閣會議昨召開，期間以書面答覆公明黨的質詢，指高市「台灣有事」言論，不代表政府一貫立場有變，稱政府將繼續根據個別實際情況及情報分析，判斷甚麼情況屬於「存亡危機事態」及是否行使集體自衛權。 毛寧︰日方刻意迴避收回錯誤言論要求 外交部發言人毛寧昨被問及此事時，指日本官方最近多次提到「一貫立場」或「立場未變」，中方已明確要求日本解釋具體內容，「日方能不能完整公開地表述這個『一貫立場』？」指日方一再重複「立場未變」卻始終沒有觸及問題實質，是在刻意迴避中方有關收回錯誤言論的要求，「我們不得不質疑，日方到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動？」中方持續向日本施壓，彭博社引述知情人士稱，內地在上周要求航空公司「暫時」減少赴日航班至明年3月底，情況或隨外交形勢改變。