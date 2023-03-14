習近平傳下周晤普京 再與烏總統通話 美媒︰勢提升強大調停國地位

俄烏戰爭爆發已逾一年，中國國家主席習近平將親身斡旋，冀化解僵局。美國《華爾街日報》引述消息人士稱，習近平下周訪問莫斯科後，將與俄總統普京會晤，之後會與烏克蘭總統澤連斯基視象通話。中國外交部發言人汪文斌昨強調，中俄雙方在各層級保持密切溝通，但對於習近平外訪行程，目前沒有可以發布消息。

《華爾街日報》︰調停俄烏戰爭的重要一步

路透社較早前率先報道習近平最快下周訪俄，而《華》周一進一步指，習近平之後會跟澤連斯基視像通話。《華》形容，若習近平直接跟澤連斯基對話，將是北京調停俄烏戰爭的重要一步，而這亦會是北京繼上周促成沙特阿拉伯與伊朗復交後，進一步提升其作為全球事務強大調停國的地位。報道並指，習近平下周亦擬順道訪問其他歐洲國家，行程尚待敲定。