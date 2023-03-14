習近平傳下周晤普京 再與烏總統通話 美媒︰勢提升強大調停國地位

俄烏戰爭爆發已逾一年，中國國家主席習近平將親身斡旋，冀化解僵局。美國《華爾街日報》引述消息人士稱，習近平下周訪問莫斯科後，將與俄總統普京會晤，之後會與烏克蘭總統澤連斯基視象通話。中國外交部發言人汪文斌昨強調，中俄雙方在各層級保持密切溝通，但對於習近平外訪行程，目前沒有可以發布消息。
《華爾街日報》︰調停俄烏戰爭的重要一步
路透社較早前率先報道習近平最快下周訪俄，而《華》周一進一步指，習近平之後會跟澤連斯基視像通話。《華》形容，若習近平直接跟澤連斯基對話，將是北京調停俄烏戰爭的重要一步，而這亦會是北京繼上周促成沙特阿拉伯與伊朗復交後，進一步提升其作為全球事務強大調停國的地位。報道並指，習近平下周亦擬順道訪問其他歐洲國家，行程尚待敲定。
外交部︰堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突
外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上，表示中俄雙方在各層級保持密切溝通，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，並跟各方保持溝通。汪文斌並說，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。他提到中方早前發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，而「核心就是勸和促談」。
美期待習拜未來數周通話 北京︰美應拿出誠意
此外，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)周一稱，在中國人大政協兩會結束，中方政府官員返回工作崗位後，美方期待中美兩國元首於未來數周通話。汪文斌回應稱，中美之間保持著必要溝通，中方認為溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通，強調美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。
美英澳︰澳將從美購買最多5艘核潛艇
然而美英澳三國領袖同日宣布，澳洲將從美國購買最多5艘核動力潛艇，恐礙中美領袖通話，聲明指澳洲2030年代初將購買3艘弗吉尼亞級核潛艇，有需要可增購兩艘。對此，汪文斌表示中方已多次強調，美英澳建立所謂「三方安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。