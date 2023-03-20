習近平抵達莫斯科 外界關注烏克蘭問題

中國國家主席習近平已抵達莫斯科展開3日訪俄行程，他稱有信心此行有豐碩成果，為中俄新時代全面戰略協作伙伴關係健康穩定發展注入新動力。他又形容中俄是「可靠的夥伴」。報道指他稍後將與俄羅斯總統普京舉行一對一非正式會面，之後共晉晚餐。兩人的正式會談明天舉行，料將談論烏克蘭問題。西方傳媒關注習近平今次訪俄能否解決打了超過一年的烏克蘭戰爭。烏克蘭外交部稱密切留意習近平今次訪俄，並期望中國領導人運用其對莫斯科政府的影響力，結束這場侵略烏克蘭的戰爭。

中國早前提出12點和平方案，呼籲舉行和平談判，以及尊重國家主權。英國廣播公司(BBC)稱，方案未有提到俄羅斯必須從烏克蘭撤軍，也譴責單方面的制裁，被視為隱晦地批評與烏克蘭關係友好的西方國家。普京當時讚揚中方的和平方案，烏克蘭總統澤連斯基則希望中國不要供應武器給俄羅斯。澤連斯基顧問波多利亞克指出，該方案「絕對自相矛盾」，一方面堅決要求尊重國家主權及領土完整，但另一方面稱即時停火，波多利亞克認為這表示讓俄軍留在已佔領的烏克蘭地區。克里姆林宮發言人在普京與習近平會面前稱，兩人將討論中方和平方案的主要議題。

習近平訪俄｜外交部：向烏克蘭戰場提供武器是美方

美國政府消息人士早前聲稱，有「中國製彈藥」多次在烏克蘭戰場使用，可能由俄軍發射，若經證實，美方準備採取行動。中國外交部發言人汪文斌反駁指，向烏克蘭戰場提供武器的不是中方，而是美方。美國應該停止拱火遞刀、煽風點火，停止對他國指手畫腳、脅迫恫嚇，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用，而不是相反。

對於國際刑事法庭日前向普京發出逮捕令，指他犯下戰爭罪行，將烏克蘭兒童非法移送至俄羅斯。汪文斌回應記者提問時說，國際刑事法庭應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。