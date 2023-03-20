習近平晤普京互送高帽

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國家主席習近平今日抵達莫斯科後與俄總統普京舉行非正式會面，他指相信對方在明年大選中會獲俄人支持，在其領導下俄羅斯近年變得更加繁榮。普京稱會審視中方公布的烏克蘭和平方案，並「有點羨慕」中國近數十年的急速發展。

習近平抵達莫斯科 外界關注烏克蘭問題

國家主席習近平已抵達莫斯科展開3日訪俄行程，他稱有信心此行有豐碩成果，為中俄新時代全面戰略協作伙伴關係健康穩定發展注入新動力。他又形容中俄是「可靠的夥伴」。報道指他稍後將與俄羅斯總統普京舉行一對一非正式會面，之後共晉晚餐。兩人的正式會談明天舉行，料將談論烏克蘭問題。西方傳媒關注習近平今次訪俄能否解決打了超過一年的烏克蘭戰爭。烏克蘭外交部稱密切留意習近平今次訪俄，並期望中國領導人運用其對莫斯科政府的影響力，結束這場侵略烏克蘭的戰爭。