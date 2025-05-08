習近平晤普京 指面對單邊主義 中俄肩負大國擔當 分析：習近平訪俄向美國發出訊號

國家主席習近平正在俄羅斯進行4天國事訪問，周四在克里姆林宮與總統普京會晤時強調，面對國際目前的單邊主義，中方將與俄方一道承擔起世界大國應有責任。普京表示，習近平訪俄具重大意義，兩國正努力落實一攬子雙邊協議。俄官員指，兩國領袖及官員將舉行包括茶敘等多種形式會談，之後將發表兩份聯合聲明。 習近平與普京率領代表團在克宮舉行小範圍會談，習近平表示，很高興應老朋友普京邀請再次訪俄，在他與普京的戰略領航下，兩國政治互信根基越紥越深，合作紐帶越繫越牢固，新時代的中俄關係更加從容自信、穩定堅靭。

習近平說：「當前面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推進平等有序的世界多極化，普惠包容的經濟全球化。」普京亦稱呼習近平為好朋友，並強調兩國合作是為了兩國人民福祉著想，而非針對其他國家。普京表示：「與我們的中國朋友一起，我們堅定捍衛歷史真相，保護戰爭年代的事件記憶，對抗現代形式的新納粹主義和軍國主義。」又說準備好再次訪華。

習近平周三抵達莫斯科，之前發表書面講話，形容中俄是患難與共的真朋友，雙方已打造了以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為內核的新時代中俄戰略協作精神，表示期待與普京就雙邊關係、務實合作及共同關心的國際和地區問題深入溝通，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入強勁動力，並強調中俄堅決反對霸權主義和強權主義，將踐行真正的多邊主義。



克宮發言人佩斯科夫指，俄中將進行長時間會談，將採用多種形式，小範圍會談後，兩國代表團將舉行會談，之後兩國領袖將舉行茶敘和午餐會。預計連串會談後，兩國將發表兩份聯合聲明，其中一份涉及進一步加强兩國關係，另一份則涉及全球戰略穩定問題。雙方還計劃簽署一系列政府和部門間的協作文件。

習近平稍後與其他出席衛國戰爭勝利80周慶典的外國領袖出席普京主持的歡迎晚宴，周五將出席在紅場舉行的勝利日閱兵。 新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析指，特朗普關稅戰下，習近平訪俄似乎凸顯中俄繼續合作，強調現有國際秩序需要修改，拉攏對現狀不滿的聲音，同時也表達了有需要時，中俄有反制美歐的能力。此外，中國顯現對俄友善和誠意，可確保能源和稀土的供應，在貿易戰下可繼續跟俄國做生意。 華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻分析指，習近平訪俄最重要的是向美國發出訊號，表明「中俄有牢不可破的紐帶。過去幾個月有過一些疑慮和猜疑，尤其是在美俄(就結束俄烏戰爭)進行直接接觸時」，但現在美俄會談陷入僵局，「有更多東西可以激勵中俄展現兩國結盟牢不可破的形象」。

