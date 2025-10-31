習近平晤特朗普 稱讓中美關係這艘大船平穩前行

中美元首「習特會」昨於南韓釜山舉行，國家主席習近平與美國總統特朗普會談了1小時40分鐘。習近平稱中美國情不同，難免有一些分歧，作為世界最前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和特朗普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。商務部隨後公布，雙方在關稅方面達成共識，包括美方將取消對中國加徵的10%所謂「芬太尼關稅」。中國新一輪稀土出口限制則暫停實施一年。

習近平應南韓總統李在明邀請，出席在慶州舉行的亞太經合組織(APEC)第32次領導人非正式會議，昨上午乘坐專機抵達釜山，之後在金海國際機場貴賓室會見廳，與特朗普會晤。今次是特朗普第二個任期上台後首次與習近平會面，也是兩人自2019年後再度相見。在會談開始前，習近平與特朗普握手讓傳媒拍照，兩人臉露笑容。習近平指出，特朗普當選以來兩人3次通電話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為兩人的會晤提供了必要條件。 特朗普明年訪華 習近平強調，中國的發展振興與特朗普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。他願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。 習近平指出，特朗普熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。新華社其後報道稱，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。兩國元首同意保持經常交往。特朗普期待明年早些時候訪華，並邀請習近平訪問美國。

美取消及暫停部分關稅 華停新稀土出口限制 商務部在習特會結束後稱，中美兩國元首剛剛在釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。中美經貿團隊通過吉隆坡磋商，達成的成果共識主要有以下幾方面： 一、美方將取消針對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。 二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。 三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。 此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

許楨：撤銷關稅幅度十分大 陳銘僑：為中美貿易摩擦降溫 香港智明研究所研究總監許楨認為，美國撤銷對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，幅度十分大，是「做到生意與做不到生意的區別」；惟芬太尼只是特朗普捏造的借口，是特朗普給自己的一個下台階。他認為，特朗普願意減關稅，並非代表他在示弱，因特朗普自上台以來一向不按常理出牌，惟美國就業情況惡化，特朗普亦意識到關稅戰帶來的害禍較其所獲的嚴重得多，故處理關稅問題亦是必要。許楨指出，由於關稅戰影響聯儲局議息，對特朗普而言，減息更為重要，可讓美國在償還國債時的壓力較低。 對於雙方未有提及台灣問題，許楨認為，南韓總統李在明對中國和北韓的態度相對溫和，加上特朗普不太願意介入台海關係；而中方對推進統一進程已是態度堅定，故對特朗普而言亦無必要刻意討論台灣問題。銀行公會署理主席陳銘僑則表示，中美兩國元首昨會面釋放很多正面訊息，並預告稍後時間簽署經貿協議，消除市場一大不明朗因素，認為中美貿易摩擦降溫，有助紓緩通脹壓力，亦有利更寬鬆貨幣政策。