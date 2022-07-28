習近平與拜登通電話 央視:就雙方關心問題深入溝通和交流

確診新冠肺炎剛病愈的美國總統拜登，美國時間周四早上8時33分(香港時間晚上8時33分)與中國國家主席習近平通電話，白宮指兩人談話超過2小時，至早上10時50分結束。央視稱，習近平應約與拜登通電話，兩人就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。這是拜登上台後兩人第5次通話，對上一次是3月，當時俄烏戰爭開始不久。在會談前，美國眾議院議長佩洛西是否訪問台灣風波成焦點，中方稱會「嚴陣以待」，「後果由美方負責」，國防部更警告「中國軍隊絕不會坐視不管」。外界都關注習近平與拜登會否談論此事。

消息人士稱，拜登政府認為中美兩國元首接觸是舒緩台灣緊張局勢的最佳方法。西方分析認為，習近平尋求第三任期，相信也想避免台海局勢升級。拜登亦期望與習近平談論氣候變化、兩國緊張經濟關係和中國對俄烏戰爭表態等議題。有指中美關係會顯著改善的機會不大，但拜登的顧問期望維持他與習近平的接觸可避免錯判形勢，以免引發衝突。