習近平訪俄｜布林肯：為俄暴行作外交掩護　稱俄自行停火是拖延戰術

多國關注國家主席習近平國事訪問俄羅斯，會否促成俄烏停火。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，習近平在國際刑事法院向俄羅斯總統普京發出拘捕令後，如期出訪俄羅斯，顯示中方認為無責任追究俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行，而寧願為俄方繼續犯下這些罪行提供外交掩護。俄羅斯在中國及其他國家支持下，在烏克蘭境內自行停火，只會是拖延戰術。
布林肯指，華府期望習近平在訪問俄羅斯期間，推動烏克蘭停火，如果中國支持根據《聯合國憲章》的原則結束戰事，便應在這個基礎上，與烏克蘭總統澤連斯基接觸，運用影響力，迫使俄羅斯從烏克蘭撤軍。
布林肯：倘呼籲停火但不包括俄撤出烏 實際是支持俄征服
布林肯說，中國提出政治解決烏克蘭問題的12點立場文件，部分與美國支持的是一致，包括確保核安全、化解人道危機、保護平民，以及第1點尊重各國主權、獨立及領土完整，但布林肯指出，任何呼籲停火若不包括俄軍撤出烏克蘭，實際上是支持俄羅斯的征服，令普京可整休部隊，再在對俄方更利時重新開戰，世界不應被俄羅斯在中國或其他國家支持下，按自己條件凍結戰爭的任何戰術行動所愚弄。他又指，習近平在普京日前被國際刑事法院發出拘捕令後如期訪問俄羅斯，顯示中國不認為俄羅斯不應該為在烏克蘭的暴行負責。