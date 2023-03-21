習近平訪俄｜布林肯：為俄暴行作外交掩護　稱俄自行停火是拖延戰術

布林肯：習近平訪俄是為俄在烏暴行作外交掩護，俄自行停火是拖延戰術。(AP)

多國關注國家主席習近平國事訪問俄羅斯，會否促成俄烏停火。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，習近平在國際刑事法院向俄羅斯總統普京發出拘捕令後，如期出訪俄羅斯，顯示中方認為無責任追究俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行，而寧願為俄方繼續犯下這些罪行提供外交掩護。俄羅斯在中國及其他國家支持下，在烏克蘭境內自行停火，只會是拖延戰術。

布林肯指，華府期望習近平在訪問俄羅斯期間，推動烏克蘭停火，如果中國支持根據《聯合國憲章》的原則結束戰事，便應在這個基礎上，與烏克蘭總統澤連斯基接觸，運用影響力，迫使俄羅斯從烏克蘭撤軍。