習近平訪歐｜習近平倡奧運期間全球停火　並邀馬克龍再度訪華(有片)

國家主席習近平同法國總統馬克龍會談後共同見記者，就巴以衝突及烏克蘭危機闡明中方原則立場，指作為聯合國安理會常任理事國及負責任大國，中國願與法方一起，以巴黎奧運為契機，倡議奧運期間全球停火止戰。他又邀請馬克龍再度訪華。

馬克龍在巴黎榮軍院，為習近平舉行歡迎儀式。軍樂團奏中、法兩國國歌，習近平在馬克龍陪同下，檢閱法國共和國衛隊及三軍儀仗隊。習近平之後轉往愛麗舍宮，與馬克龍會談，之後會見記者。習近平表示，巴以衝突這場悲劇延宕至今，是對人類良知的考驗，國際社會必須有所作為，中方呼籲推動加沙立即實現全面、可持續停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持恢復巴勒斯坦民族合法權利，重啟兩國方案，實現中東地區持久和平。習近平又指，中方已多次闡明關於烏克蘭危機的立場。中國既不是危機的製造者，亦不是當事方、參與方，但沒有隔岸觀火，一直在為實現和平發揮積極作用。中國政府歐亞事務特別代表已經開啟第三輪穿梭斡旋。他呼籲各方重啟接觸對話，逐步積累互信，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會；支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。習近平指出，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國願同法方一起，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。