習近平訪歐｜邀習近平到「第二家鄉」午餐　馬克龍望「把酒談心」(多圖)

國家主席習近平周二結束法國訪問轉到歐洲之行第二站塞爾維亞，離開法國前應總統馬克龍邀請往其「第二家鄉」比利牛斯山脈共晉午餐。馬克龍希望在兒時生活之地與習近平私下會談，在沒有助手陪同下單對單直接對話，也希望於輕鬆氣氛中深入交談。從照片可見，習近平伉儷與馬克龍伉儷一起品嘗美酒和芝士等，以及欣賞當地民間舞蹈，氣氛良好。
習近平訪歐｜空中巴士大訂單落空
有分析認為習近平此趟訪法在外交和貿易上讓步並不大。路透社稱，中法公司周一達成一些協議，包括能源、金融和運輸等，但大部分屬擴大合作承諾，沒有簽署重大協議。中方領導人過去每次國事訪問都帶來大訂單，歐洲期望飛機製造商空中巴士今次能取得訂單卻好夢落空，據悉空中巴士與中方採購當局商談了數月，惟無成果。可能有收穫的是法國干邑酒商，消息指中方於反傾銷調查期間不會對法國干邑徵收關稅。
習近平訪歐｜邀請馬克龍再訪華
習近平與馬克龍周一於雙邊會談後召開聯合記者會，根據央視報道，習近平稱很高興應馬克龍邀請，在中法建交60周年之際再次國事訪問法國，形容兩人會談富有成果。雙方又決定做好以下幾方面工作，第一是鞏固雙邊關係策略穩定，他歡迎馬克龍再訪華，並將運用兩國多層次、多維度交流管道，及時溝通協調政策立場。第二是挖掘互利合作廣闊潛力。兩國將促進雙邊貿易向上平衡，擴大農食和金融等合作，推動航空航太、民用核能等聯合研發與創新，以及拓展綠能、人工智能和第三方市場等新興領域合作。習近平又指訪問期間雙方簽署18項合作協議，涵蓋航空、農業、人文、綠色發展和中小企業合作等。
習近平訪歐｜支持增開上海與馬賽直航
除上述兩方面，第三是加速人文交流「雙向奔赴」，中國支持法國辦好巴黎奧運會，歡迎更多法國朋友赴華，決定將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，支持增開上海至馬賽直飛航線。第四是凝聚全球合作更大共識。雙方將深化在氣候變化、生物多樣性等合作，加強在人工智能全球監管、國際金融體系改革等領域對話。
習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰；在以巴衝突方面，呼籲推動加沙立即實現全面、可持續停火。關於烏克蘭危機，中方多次闡明立場，既不是危機製造者，也無參與，並一直在為實現和平發揮積極作用。