習近平訪歐｜邀習近平到「第二家鄉」午餐　馬克龍望「把酒談心」(多圖)

國家主席習近平周二結束法國訪問轉到歐洲之行第二站塞爾維亞，離開法國前應總統馬克龍邀請往其「第二家鄉」比利牛斯山脈共晉午餐。馬克龍希望在兒時生活之地與習近平私下會談，在沒有助手陪同下單對單直接對話，也希望於輕鬆氣氛中深入交談。從照片可見，習近平伉儷與馬克龍伉儷一起品嘗美酒和芝士等，以及欣賞當地民間舞蹈，氣氛良好。

習近平訪歐｜空中巴士大訂單落空

有分析認為習近平此趟訪法在外交和貿易上讓步並不大。路透社稱，中法公司周一達成一些協議，包括能源、金融和運輸等，但大部分屬擴大合作承諾，沒有簽署重大協議。中方領導人過去每次國事訪問都帶來大訂單，歐洲期望飛機製造商空中巴士今次能取得訂單卻好夢落空，據悉空中巴士與中方採購當局商談了數月，惟無成果。可能有收穫的是法國干邑酒商，消息指中方於反傾銷調查期間不會對法國干邑徵收關稅。