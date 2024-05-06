習近平訪歐　馮德萊恩︰將表明須公平競爭

國家主席習近平抵達法國巴黎，展開3日國事訪問行程，是他近5年來再度訪歐。習近平將於當地周一(6日)上午與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)舉行三邊會談，下午將出席在榮軍院舉行的歡迎儀式，隨後與馬克龍舉行雙邊會談，並出席在愛麗舍宮舉行的國宴。

馮德萊恩表示，將會向習近平表明須確保競爭是公平而非扭曲。她指，中國出現產能過剩，讓商品以過低的價格進入歐盟市場，令歐洲企業難以競爭，會鼓勵中方解決有關問題。她又指，歐中關係是最複雜、亦是最重要的關係，強調歐盟並非要與中國脫鉤，而是消除風險，要減少對中國供應商的依賴，但不會像美國一樣，阻擋在關鍵領域的貿易流動。

