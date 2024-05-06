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國際
2024-05-06 10:09:00

習近平訪歐　馮德萊恩︰將表明須公平競爭

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習近平訪歐，馮德萊恩︰將表明須公平競爭。(AP)

習近平訪歐，馮德萊恩︰將表明須公平競爭。(AP)

國家主席習近平抵達法國巴黎，展開3日國事訪問行程，是他近5年來再度訪歐。習近平將於當地周一(6)上午與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)舉行三邊會談，下午將出席在榮軍院舉行的歡迎儀式，隨後與馬克龍舉行雙邊會談，並出席在愛麗舍宮舉行的國宴。

馮德萊恩表示，將會向習近平表明須確保競爭是公平而非扭曲。她指，中國出現產能過剩，讓商品以過低的價格進入歐盟市場，令歐洲企業難以競爭，會鼓勵中方解決有關問題。她又指，歐中關係是最複雜、亦是最重要的關係，強調歐盟並非要與中國脫鉤，而是消除風險，要減少對中國供應商的依賴，但不會像美國一樣，阻擋在關鍵領域的貿易流動。

習近平表示希望通過訪問增進政治互信。(AP)

習近平表示希望通過訪問增進政治互信。(AP)

習近平表示冀通過訪問增進政治互信

習近平在抵埗後發表書面講話，表示他這次訪問將同馬克龍，就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，並希望通過這次訪問，增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作。習近平亦在法國報章發表署名文章，表示他這次訪問法國，帶來三個信息，包括中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來；中國將擴大高水平開放，同包括法國在內的世界各國深化合作；以及中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

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