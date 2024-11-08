習近平電賀特朗普當選 籲中美走正確相處之道

美國總統選舉由特朗普強勢回歸，各界均關注包括中美關係等世界局勢走向。新華社昨晨報道，中國國家主席習近平已向特朗普致賀電，強調要管控分歧，走出一條新時間中美正確相處之道。 習近平指出，歷史昭示中美合則兩利、鬥則俱傷，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。同日，國家副主席韓正致電萬斯，祝賀他當選美國副總統。中國外交部發言人周三晚發稿，就特朗普當選回答記者提問，指中方尊重美國人民的選擇，對特朗普當選總統表示祝賀。

多國領袖通話討論俄烏及中東戰事 多國領袖亦先後與特朗普通話，各方最關注俄烏及中東戰事走向，英法領袖均跟特朗普商討相關局勢。特朗普陣營曾斥英國執政工黨干預美選、暗撐賀錦麗，英揆施紀賢與特朗普通話時，指美英關係牢固並將繼續發展。烏克蘭總統澤連斯基指與特朗普通話氣氛良好，雙方同意保持對話；南韓總統尹錫悅則與特朗普討論朝軍援俄和北韓核武發展等。以色列總理內塔尼亞胡跟特朗普通話後，當局指談話氣氛誠懇，同意共同維護以國安全。

日本首相石破茂則指跟特朗普均同意深化同盟。美國多名科技界巨頭亦「識時務」祝賀特朗普，包括曾叫停《華盛頓郵報》為賀錦麗背書的該報老闆兼亞馬遜創辦人貝索斯，發文形容特朗普回朝是非凡的政治復出(extraordinary political comeback)。蘋果、Meta及OpenAI的CEO亦祝賀特朗普當選。