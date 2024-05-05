習近平飛抵法國巴黎 展開為期6日歐洲3國國事訪問 將晤馬克龍

國家主席習近平周日飛抵法國巴黎，展開為期6日的歐洲國事訪問，此行首站為法國，之後轉到塞爾維亞及匈牙利，是他5年來首度出訪歐洲。外交部早前表示，習近平此行對推動中國與歐洲三國，以及中歐關係整體發展具有重要意義，將為世界和平發展注入新動能。分析指，習近平這次出訪的歐洲國家，均與中國有特殊雙邊關係，此行有望改善中歐外交，惟雙方在俄烏戰爭、貿易平衡等方面仍存在連串分歧，恐難輕易化解。 習近平與馬克龍將會晤 習近平上午乘專機啟程往法國，陪同出訪的除夫人彭麗媛，還包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。料習近平周一在巴黎將與總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三邊會談，也會與馬克龍單獨會晤，就中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區議題交換意見，預料兩人將討論俄烏戰爭及貿易等議題。馬克龍亦將在法國南部比利牛斯山區別墅接待習近平，並共同遊覽當地。

分析：中歐分歧恐難輕易化解 分析指，習近平時隔5年再訪歐洲，政治氛圍已有很大變化，中歐存在多項分歧。其中，俄烏戰爭持續多時，法國及歐洲均期望中國運用對俄羅斯的影響力中止戰事，馬克龍屆時可能要求習近平向克里姆林宮施壓。可是，相較於烏克蘭，北京或更重視台海議題。 中歐貿易是另一關注點。美國之音指，慶祝中法建交60周年是習近平訪法的主題，但在雙方貿易衝突加劇下，這次訪問的喜慶氣氛不如從前。歐盟對中國電動車啟動反補貼調查，歐盟委員會可能會向中國電動車開徵關稅，雙方存在爭拗。