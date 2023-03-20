習近平：中俄關係來之不易須倍加珍惜　普京：俄中關係達有史以來最高水平

國家主席習近平今日展開對俄羅斯的3日國事訪問，習近平在俄羅斯媒體發表署名文章，說只要各方堅持務實對話，就可找到解決烏克蘭危機的合理途徑。俄羅斯總統普京表示，俄羅斯對習近平今次到訪有很高期望。
克里姆林宮發布普京在中國媒體撰寫的文章，形容習近平是他的老朋友，對方訪問俄羅斯將再次確認兩國夥伴關係的特殊性質，並為雙邊合作注入新動力。普京同時指俄中關係已達至有史以來最高水平，並成為地區及全球穩定基石。普京又指，俄羅斯對中國在烏克蘭問題上的平衡立場表示讚賞，同時歡迎中國願意在化解危機中扮演建設性角色。
習近平：中俄關係能經變幻考驗 關鍵是找到正確相處之道
國家主席習近平在《俄羅斯報》和俄新社發表署名文章，形容今次出訪俄羅斯是友誼、合作及和平之旅。習近平指，中俄關係走過70餘年，深深感受到，今天的中俄關係來之不易，必須倍加珍惜，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。他期待同俄羅斯總統普京共同擘畫未來一個時期，中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。習近平指，世界正處於百年未有之大變局，國際社會清楚地認識到世界上不存在高人一等的國家、不存在由某個國家說了算的國際秩序，一個團結而非分裂的世界符合全人類共同利益。習近平亦提到烏克蘭局勢，指中方始終著眼事情本身是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，中方相信只要各方堅持平等、理性、務實對話協商，就一定可以找到解決烏克蘭危機的合理途徑。
根據克里姆林宮公布，普京與習近平在周一會進行單對單會談並共晉晚餐，周二會繼續雙邊會談，並一同會見傳媒。中國外交部形容此行是一次友誼、合作、和平之旅。