習近平：中俄關係來之不易須倍加珍惜　普京：俄中關係達有史以來最高水平

國家主席習近平今日展開對俄羅斯的3日國事訪問，習近平在俄羅斯媒體發表署名文章，說只要各方堅持務實對話，就可找到解決烏克蘭危機的合理途徑。俄羅斯總統普京表示，俄羅斯對習近平今次到訪有很高期望。

克里姆林宮發布普京在中國媒體撰寫的文章，形容習近平是他的老朋友，對方訪問俄羅斯將再次確認兩國夥伴關係的特殊性質，並為雙邊合作注入新動力。普京同時指俄中關係已達至有史以來最高水平，並成為地區及全球穩定基石。普京又指，俄羅斯對中國在烏克蘭問題上的平衡立場表示讚賞，同時歡迎中國願意在化解危機中扮演建設性角色。